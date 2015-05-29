《阳歌专栏》支付宝遭遇技术故障 浙江网商银行获准开业

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**支付宝遭遇技术故障 浙江网商银行获准开业**

一句话：支付宝遭遇技术故障，浙江网商银行获准开业，信达资产将通过淘宝拍卖不良资产，这些都反映出阿里巴巴在金融服务业的影响力增加。蚂蚁金服未来可能会上市。

随着中国向民间资本开放金融服务业，阿里巴巴(BABA.N)对这个行业的押注可能有很大增长空间。报导称，阿里巴巴牵头的浙江网商银行获准开业。

支付宝本周早些时候出现两个小时的技术故障，但该公司称用户的资金安全没有受故障事件影响。

另一条消息是，中国信达资产管理公司将通过淘宝拍卖不良资产。

从投资的角度看，前两则消息对阿里巴巴的股价基本不会有影响，因为金融服务资产大多不属于上市公司，而属于蚂蚁金服。中国不允许外资拥有支付宝这样的金融服务资产，因此蚂蚁金服创建后由马云和阿里巴巴其他高管以及国内投资者直接拥有。

中国媒体援引支付宝称，此次支付宝瘫痪是因杭州某地光纤被挖断而造成的技术故障。支付宝还强调用户的资金安全没有受故障事件影响。对于支付宝这么大规模的企业，这样的故障几乎难以避免；但这也反映出支付宝经验不足，Visa(B.N)和万事达卡(MA.N)等企业几乎肯定有后备计划。

浙江银监局正式批准浙江网商银行开业，阿里巴巴称计划6月开业，私募股权巨头复星和汽车零件生产商万向也是浙江网商银行的股东。腾讯(0700.HK)牵头的微众银行与浙江网商银行类似。两家银行都表示所有业务都将在网上开展，部分依赖大数据评估客户的信用。两家银行都将主要针对民间小企业，反映中国对民营银行挑战国有银行的担忧。

信达资产将在淘宝上拍卖70亿美元的不良资产，这些资产大多都在浙江省。未来几年，随着中国经济放缓，中国可能要拍卖不少类似的不良资产，很多大规模的不良资产可能通过大规模招标和拍卖直接销售给高盛等大型投资者。但小规模的不良资产可能更适于网上拍卖，这可能给淘宝等第三方网络平台提供一波小机遇。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。