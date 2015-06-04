《阳歌专栏》阿里巴巴将投资入股第一财经

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴将投资入股第一财经**

一句话：阿里巴巴与SMG联手，利用两家公司的强项，可能打造出一个中国财经媒体巨头，但两家公司不同的背景和风格也可能令合作面临障碍。

阿里巴巴(BABA.N)在媒体领域采取新行动，有消息称阿里巴巴将向上海文广（SMG）旗下的第一财经投资12亿元。过去一两年里，第一财经等传统报纸艰难地在数字媒体时代寻找新的道路，包括将内容发布到网络上和推出移动应用等，但没有太多其他的举措。结果是很多传统报纸的营收大幅下降，因广告商选择更具活力的新媒体，这和西方国家的趋势类似。阿里巴巴的入股有望为第一财经的新媒体之路注入新的活力，提供新的想法和其他专业意见，帮助第一财经扭转颓势。

此次入股的细节还不多，暗示协议可能仍在初期，还没有非常明确的路线图。报导称，阿里巴巴的入股是黎瑞刚重组SMG的一部分。黎瑞刚曾担任SMG总裁，后来几年掌管华人文化产业投资基金，近期回归SMG，试图重振该公司。

SMG重组后，一些数字资产和第一财经可能合并成一个公司并上市，上市地点最可能是上海。还有报导称，此次合作可能最终希望挑战彭博和汤森路透(TRI.N)等财经新闻提供商。

很多中国企业过去几年里都曾采取类似行动，但都没有对西方大公司构成多大挑战。财经资讯是新闻领域仅有的几个非常有利可图的领域之一，因为投资者愿意为此类信息支付高价，从而根据这些信息作出更好的决策。但产品设计也很重要，因为财经信息的数量很大，企业设计出能让用户迅速、方便地找到所需信息的产品至关重要。

阿里巴巴入股第一财经看起来有潜力，但也可能面临很多大的障碍。第一财经在过去一年里成为中国领先的财经日报，因为之前的领头羊《21世纪经济报导》在一系列腐败丑闻后突然迅速陨落。第一财经也可能受到丑闻拖累，但我还没有听到第一财经有类似《21世纪经济报导》那样的系统性腐败。

阿里巴巴还将为未来的合作带来其数据管理和互动产品设计方面的强项。阿里巴巴的电商平台以设计良好、易于使用而出名，该公司还在迅速提升其管理大量信息的能力，从而更好地了解用户，提升产品和服务。

两家公司迥异的企业文化可能是最大的障碍。SMG是传统官媒，往往行动迟缓，习惯于在垄断环境中运营；而阿里巴巴正相反。两家公司的负责人都非常有主见，喜欢掌控局面，行事风格也非常不同。如果阿里巴巴退一步，发挥支持角色，双方的合作可能带来不错的结果，有望打造出一个新的大型中国财经资讯提供商。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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