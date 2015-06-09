《阳歌专栏》乐视、奇艺、优酷等网站内容再次遭查禁

中国政府上一次打击不健康网络内容至少是一两个月以前了，因此此次动漫查禁应该不是个意外。乐视网(300104.SZ)、百度(BIDU.O)旗下的爱奇艺等29家网站被查禁。

中国净网行动始于去年4月，新浪读书频道和视频节目因涉嫌传播淫秽色情信息，被吊销部分执照。此后，几乎所有大型视频网站都被查处，腾讯(0700.HK)旗下的微信也清理了有争议的内容。

从投资者的角度看，越来越频繁的净网行动意义似乎越来越小，部分原因是监管机构更加谨慎，这或许是中央的授意，因为中国经济放缓是目前最大的担忧。

这意味着中国政府不太可能采取激进行动，因为网站被关或执照被吊销将导致失业。去年的情况则大不相同，监管机构采取了吊销执照和禁止互联网电视等产品销售等更加激进的措施。

报导称，29家网站因提供含诱导未成年人违法犯罪和渲染暴力、色情等内容的网络动漫，被给予警告、罚款等处罚，大多数主流视频网站都包含在内，除了乐视和爱奇艺外，还有搜狐(SOHU.O)视频、优酷YOKU.N、腾讯视频等。《东京食尸鬼第二季》、《进击的巨人》等一批网络动漫因违规被列入“黑名单”。

上市的视频网站股价表现表明投资者仍有些担忧。乐视网跌幅7%，近期CEO贾跃亭宣布减持后该公司股价一直很动荡；优酷下跌2.6%，近期受与爱奇艺合并的传言支撑上涨；搜狐下挫1.2%。

净网行动对视频服务来说可能是好事，因为视频企业往往对提供盗版内容和整体的内容架构很不在意。大多数公司都已经很谨慎地过滤敏感内容。

净网这类行动在中国并不是罕见的，不过这一次持续的时间更长一点。这也并不非常令人意外，因为广播行业正在经历大的变革，局面可能发生根本性改变，网络视频对传统电视台的竞争更加激烈。中国政府可能希望尽可能地引导变革。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。