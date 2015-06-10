《阳歌专栏》世纪佳缘、易居收到私有化要约

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**世纪佳缘、易居收到私有化要约**

一句话：在纽约上市的中国企业退市潮可能已经或接近触顶，网游和光伏企业最可能宣布新的私有化。

中国企业从纽约退市的步伐本周继续推进，易居EJ.N收到管理层私有化收购要约，世纪佳缘DATE.O宣布3月向该公司发出私有化要约的机构大幅提高了私有化报价。

2015年第二季度或许会成为在纽约上市的中国企业私有化高峰，这些企业的股价过去几年里一直低迷，因为美国投资者兴趣不足。很多企业都羡慕中国股市的大幅上涨，几乎肯定希望回归A股。

易居是4月以来收到私有化收购要约的几家公司之一，其他公司还包括世纪佳缘、学大教育XUE.N、淘米TAOM.N、中国手游CGME.O、久邦数码GOMO.O、药明康德WX.N、迈瑞MR.N和晶澳太阳能(JASO.O)等。

易居2007年上市，当时每股美国存托股份价格为13.80美元，上周末股价只有5.93美元，上市以来股价被腰斩，而同期美国股市强劲上涨。

易居称，管理层领导的集团提出私有化要约，价格为每股7.38美元，较上周末收盘价溢价24%。过去一年里，由于中国房地产市场迅速放缓，易居、乐居LEJU.O和搜房网(SFUN.N)等股价都受到了冲击。中国投资者显然比美国投资者对中国房地产市场的故事更加感兴趣，因此易居的选择也无可挑剔。搜房网和乐居也可能宣布私有化。

世纪佳缘3月底首次宣布收到私有化要约，一些投资者迅速表示收购报价将公司低估一半。该公司上周称，收到了其他方面的潜在购买意向。现在世纪佳缘宣布最初的买家Vast Profit Holdings将收购报价从每股美国存托股份5.37美元提升34%至7.20美元。

世纪佳缘上周暗示可能出现竞购战后，其股价一度飙升至9.48美元，但随后回落至7美元附近。最近一个交易日收盘价为7.47美元，暗示投资者可能仍预计该公司会收到更高的私有化报价。

市场人士几乎肯定在考虑哪些公司接下来会收到私有化要约。搜房网是一个，光伏和网游等低迷行业的公司也有可能。按照目前的私有化速度，到了年底在美上市的中国企业可能就不多了。但我认为阿里巴巴(BABA.N)和百度(BIDU.O)等巨头将留在纽约市场，而如果中国股市失去动力，这轮私有化浪潮可能突然中止。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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