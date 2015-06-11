《阳歌专栏》在美上市中国企业的私有化浪潮摇摇欲坠？

图为美国纽交所门外街角的华尔街和百老汇街标识。 REUTERS/Brendan McDermid

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**在美上市中国企业的私有化浪潮摇摇欲坠？**

一句话：在美上市的中国企业私有化浪潮由投机资金支持，如果中国股市停止上涨，投机资金将迅速蒸发，导致一些私有化搁浅。

今天收到私有化要约的是数据中心运营商世纪互联(VNET.O)和社交网站人人网(RENN.N)。在过去几个月里，在美上市中国企业私有化是我常常提到的话题，现在这股浪潮正在加速。私有化的逻辑在于中国投资者将更加看好这些企业，而中国股市在过去一年里的涨幅已经超过一倍。

今天我不再过多重复谈论这个趋势，而是要重点关注为私有化提供资金的企业，以及私有化搁浅的可能性。

首先来看看这两宗交易。我预计人人网可能私有化已经有一段时间了。管理层提出以每单位美国存托股份1.40美元的私有化要约，较人人网最近30个交易日的平均收盘价溢价22%。人人网于2011年以14美元的价格上市，一度被认为是中国的Facebook(FB.O)。但该公司迅速被微信等超越，股价也大幅走低。

世纪互联收到管理层提出的每单位美国存托股份23美元的私有化要约，较最近15个交易日平均收盘价溢价18%。收购价比其2011年的IPO价格高53%。但该公司一度拥有好得多的前景，因为是中国少数几家民间数据中心运营商之一。

我查阅了最近10家收到私有化要约的公司所发布的声明，其中六家公司并没有提及管理层以外的支持者。这几乎肯定意味着主要的支持者是中国投机商，如果中国股市失去动力，这些投机商的资金可能迅速蒸发。

披露买家的四家公司中，两家获得中国券商的融资；很多中国券商通过上市融资以及受益于股市上涨，资金非常充裕。如果中国股市停止上涨，这些券商可能会打退堂鼓。只有两宗私有化拥有真实买家，私募股权公司IDG支持久邦数码GOMO.O私有化，金山软件(3888.HK)和紫光集团支持世纪互联的私有化。

这些私有化随时可能搁浅的猜测或许是对的。时间将是大多数私有化的关键因素。私有化往往需要3-6个月时间来完成，正常情况下这倒不是大问题。但中国股市的上涨可能在这样的时间段内止步，如果私有化不能提前完成，股价可能跌回收到私有化要约前的水平，公司在可预见的将来还要继续挣扎于纽约市场。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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