《阳歌专栏》CEO辞职 Twitter可能重新考虑中国市场？

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**CEO辞职 Twitter可能重新考虑中国市场？**

一句话：Twitter新CEO可能重新考虑由于存在严格的自我审查政策而不进军中国市场的决定，未来两三年可能在中国采取行动。

微博(WB.O)似乎不是社交媒体领域唯一处于困境中的公司，TwitterTWTR.O宣布首席执行官Dick Costolo将屈从外界的呼声而辞职，因为业绩增长停滞，这意味着他的继任者将面临重振公司前景的巨大压力。进军中国市场是最快的解决方式之一，因此Twitter在未来新CEO领导下进入中国市场的时间可能比很多人想象的要早。

当然，我只是猜测。但各种迹象似乎表明Twitter可能很快重新考虑中国市场。Costolo五年前开始担任Twitter CEO。

Twitter称，联合创始人兼主席Jack Dorsey将回到公司担任临时CEO。但Dorsey在他最新创立的移动支付初创企业Square的领导角色让他无法长期领导Twitter。Twitter将在未来几个月寻找新的CEO人选，年底前可能宣布。

尽管Twitter是社交领域的先锋，但和在中国的后来者微博有很多相似的特征。2009年Twitter在中国被屏蔽后，微博获得了主导地位。Twitter被屏蔽的原因不详，但大多数人认为是因为政治上敏感的内容。Costolo后来表示Twitter无法在中国市场开展业务，暗示他不愿遵守中国对所有互联网企业提出的严格自我审查要求。

Twitter早期增速很快，但2013年上市后用户数量增长大幅放缓。微博的情况类似，早期的迅速增长在过去两年里被大幅放缓的增速取代。Twitter目前拥有约3亿用户，微博拥有约2亿用户。Twitter 4月公布令人失望的业绩后，股价已经下跌30%。微博去年上市后股价表现也很差，不过近期有所上涨。

微博目前面临的很大挑战是寻找获利方法，而Twitter面临的主要压力是重新点燃增长。这就回到了中国市场这个问题，因为中国市场的规模和中国人对社交媒体的热爱显然令其非常有吸引力。Costolo去年出乎意料地出访上海，尽管没有暗示他在重新考虑不进入中国市场的决定。

Costolo的做法和Facebook(FB.O)首席执行官扎克伯格大相径庭，后者为获得批准在中国设立网站积极游说。过去几年里，扎克伯格为此多次访华，去年还在Facebook矽谷办公室高调接待了中国互联网监管机构的官员。

目前为止，扎克伯格取悦中国的做法并没有招来多少指责，其他西方互联网公司的高管可能也注意到了，因为他们也关注中国市场。如果Facebook真的进军中国，情况可能迅速改变；尽管社交招聘网站领英（LinkedIn）LNKD.N去年入华，没有引发什么指责。Twitter新CEO被任命后或许会重新审视中国市场，并可能认为尽管中国市场存在很多独有的风险，仍值得一试。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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