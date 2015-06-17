《阳歌专栏》国泰君安IPO 猪八戒网大笔融资

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**国泰君安IPO 猪八戒网大笔融资**

一句话：国泰君安IPO规模创近五年之最，相对不知名的猪八戒网融到规模较大的26亿元，反映中国资本市场过热，可能反映中国股市上涨见顶。

中国股市连续两天大跌，所有人都开始猜测这一轮上涨是否已经结束、调整是否已经开始。两条融资新闻凸显市场的泡沫气氛。券商国泰君安IPO规模为近五年之最，相对不知名的众包服务交易平台猪八戒网融资26亿元。

预测中国股市上涨即将结束有些过于谨慎了，但我认为年底前会出现调整，也可能会更早。沪综指在过去一年里涨幅超过一倍，非常需要调整。当调整开始后，目前大量IPO的局面几乎一定会停止。类似猪八戒网的融资也几乎肯定会结束或大幅放缓。

根据公告，国泰君安将在上海上市，计划融资不超过301亿元。这将是2010年以来中国股市规模最大的IPO。这一轮牛市中大多数新股上市表现都非常强劲。

国泰君安是中国收入最高的券商。这轮上涨让大多数券商都受益匪浅。一旦调整开始，交易量回归更加正常的水平，这些巨大的获利将不复存在，不过现在似乎没人在乎。

猪八戒网在前两轮融资中总计融资约1,100万美元，这一次融资26亿元规模很大。猪八戒网2006年成立，但我猜测该公司是在近期众包服务兴起后才涉足目前的业务。

报导指出，自2006年发展至今，猪八戒网注册用户超过1,300万，累计交易额超过64亿元。报导没有提到该公司的营收和获利数据，暗示营收可能不足1亿美元，没有盈利。

IDG是猪八戒网的早期投资者之一，也是中国科技行业最成功的风投之一。参与此次融资的投资者是两家大型中国企业，它们往往经验更少，由于股市大涨而资金充裕。

猪八戒网的融资规模显然不是这一轮私募股权融资中最大的。大众点评、美团网和小米都在过去六个月里进行了规模更大的融资，滴滴快的15亿美元融资也在进行中。一家规模不大又不太知名的企业也能融到这么多钱，反映了目前中国寻求进行投资的资金异常丰富。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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