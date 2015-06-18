《阳歌专栏》多家中国相关企业的巨额投融资计划

图为在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

我对与中国有关的投融资规模之大感到吃惊，今天的五笔投融资总额达到了210亿美元。奇虎360QIHU.N收到90亿美元的私有化要约，是在美上市中国企业退市潮中规模最大的。

分众传媒从美国退市后寻求在A股借壳上市融资74亿美元的计划出现意外的障碍，因壳公司宏达新材遭到调查。中信证券(6030.HK)006030.SZ 35亿美元的H股定向增发计划吸引了新加坡两大机构。

剩下了两笔投融资正常情况下也应获得很大关注，但在目前的投融资泡沫中却显得规模相对较小。阿里巴巴(BABA.N)和富士康(2038.HK)准备拿出5亿美元投资印度电商Snapdeal。大屏电影放映技术提供商Imax(IMAX.N)宣布其中国业务在香港上市融资3亿美元的计划细节，此前已经宣布上市计划。

正常情况下这其中任何一笔投融资都可以单独写一篇，但现在不是正常情况，因为国内外资金大笔流入中国股市。沪综指在过去一年里上涨了一倍多。大笔资金流入还对已经和计划在香港上市的中国企业产生了一定影响，阿里巴巴和中信证券等中国巨头资金充裕，可以进行并购。

奇虎宣布管理层领导的私有化计划，估值接近90亿美元。分众传媒欲借壳宏达新材上市，估值约457亿元，是分众传媒一年多以前从纽约退市时市值的两倍还多。借壳上市已经接近完成，但媒体报导称宏达新材及其实际控制人朱德洪被中国证监会立案调查。不清楚调查是否与借壳上市有关，但分众传媒借壳上市的计划似乎至少会推迟。

中信证券宣布，将通过定向增发融资约270亿港元，参与定增的机构包括淡马锡和GIC（名单中没有淡马锡）。中信证券去年底宣布定增计划，最终融资额比之前的目标略低，或许反映投资者开始对融资活动很多感到疲劳。

阿里巴巴和富士康联合对印度电商Snapdeal投资5亿美元。3月就出现了相关的探讨，现在的重点是Snapdeal获得的估值约为50亿美元，远低于3月份报导中提到的150亿美元估值。

Imax称其中国业务在香港上市融资目标为3亿美元。假设流通股占总股本的20%左右，Imax的中国业务将获得最高15亿美元的估值，是去年向两名中国投资者出售20%股份时估值的近四倍。这些都表明现在是融资和估值的泡沫时代。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。