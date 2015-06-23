《阳歌专栏》SMG旗下东方明珠入股兆驰股份

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**SMG旗下东方明珠入股兆驰股份**

一句话：东方明珠入股电视机和机顶盒硬件产商兆驰股份，可能有助其成为互联网视频领域的有力竞争者。

报导称，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）完成自有数字电视资产的重组后，通过东方明珠(600637.SS)对电视机和机顶盒硬件产商兆驰股份(002429.SZ)进行22亿元的投资。了解情况的人都知道乐视网(300104.SZ)可能是SMG此次的主要目标。

新的东方明珠由百视通与东方明珠重组而成，与微软(MSFT.O)、迪士尼(DIS.N)和阿里巴巴(BABA.N)等巨头都有合作；去年有报导称阿里巴巴计划大笔入股。

东方明珠投资兆驰股份后应能更好地与乐视一决高下。乐视的商业模式是廉价销售互联网电视，同时捆绑付费视频服务，从而吸引新的用户。智能手机厂商小米也在尝试类似的商业模式，大多数中国视频服务提供商都在过去两年里与电视和机顶盒生产商进行了类似的合作。

报导指出，东方明珠将成为兆驰股份的第二大股东，持股比例不详。截至上周末，兆驰股份的市值约250亿元，22亿元的投资约占9%。

中国传统的电视台在过去两年里拼命追赶乐视、阿里巴巴支持的优酷YOKU.N和百度(BIDU.O)支持的爱奇艺等互联网视频公司，这些视频公司迅速抢夺他们的市场份额和广告收入。SMG的反击是将东方明珠设想为其主要的数字电视平台。湖南卫视则推出芒果TV互联网视频平台，近期获得中国移动(0941.HK)(CHL.N)入股。

报导指出，本次参与投资的还有青岛海尔。报导还称，东方明珠已经拥有200多万机顶盒用户和3000多万智能一体机用户。

我猜测这200多万机顶盒用户大多在上海，SMG垄断了这里的传统电视服务。其3000多万智能一体机用户估计大多不付费，只是偶尔使用，这意味着东方明珠从这部分业务中基本无法获得收入。

我对东方明珠成为互联网视频服务领域内有力竞争者的能力持谨慎乐观态度。该公司当然拥有必要的关系和内容，所需的是打造一个好的产品和市场营销计划。很多行动正在落地执行，SMG选择东方明珠似乎是不错的，从而打造一个更加商业化的企业，不受国有母公司的官僚主义影响。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。