《阳歌专栏》陌陌收到私有化要约 分众传媒借壳上市起波澜

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**陌陌收到私有化要约 分众传媒借壳上市起波澜**

一句话：陌陌上市仅六个月就考虑私有化，可能成为在美上市时间最短的中国企业；分众传媒借壳上市的计划再次拖延，应能给其他考虑借壳上市的企业提个醒。

又有一家在美上市的中国企业准备私有化，报导称社交应用陌陌(MOMO.O)收到管理层领导的收购要约。陌陌上市只有六个月，如果私有化成功，将成为在美上市时间最短的中国企业。

过去24小时里，只有陌陌一家公司宣布私有化计划，而端午节假期里有三家公司宣布，这可能标志着私有化进程的放缓。很多寻求私有化的中国企业都计划在国内上市，因为国内投资者可能会更加欣赏他们。

但分众传媒遇到的麻烦可能让一些公司三思。分众传媒三年前从纽约退市，在国内借壳上市的努力多次被拖延。最新报导称，壳公司宏达新材(002211.SZ)收到董事长的辞职报告，在中国证监会调查期间，控股股东的股份也被冻结。

过去三个月里就有20家在美上市的中国企业收到私有化要约。过去几年里，这些公司的股价表现低迷，因投资者兴趣不足。中国股市突然大涨让很多公司的所有者考虑私有化，然后回国上市。

本月早些时候宣布私有化计划的乐逗游戏DSKY.O上市时间只有10个月，陌陌可能更短。陌陌去年12月上市，其创始人在公司上市前夜遭前雇主指控，引发争议。陌陌最终如期上市，IPO价格为每股美国存托股份13.50美元。此次私有化报价为每股18.90美元，比最新的收盘价溢价20%。我曾说过，如果中国股市上涨停滞，私有化可能搁浅。中国股市牛市行情似乎已经开始止步。

分众传媒遇到的麻烦揭示出很多寻求回国借壳上市企业可能要走的道路。分众传媒三年前退市，本月早些时候将资产注入壳公司宏达新材。

过去几周里，分众传媒的借壳上市之路一波三折。中国证监会对宏达新材及其董事长进行调查，现在董事长提交了辞职报告，控股股东所持有的股份也被冻结。

内幕交易似乎是调查的主要问题之一，这在中国是很常见的现象。我相信问题最终会得到解决，分众传媒会完成借壳上市。但这些困难会给其他寻求借壳上市的企业提个醒，包括那些正在私有化的企业。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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