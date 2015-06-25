《阳歌专栏》苏宁在日本扩展 并获得宽带接入网业务试点资格

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苏宁在日本扩张 并获得宽带接入网业务试点资格**

一句话：苏宁在日本扩张，并获得宽带接入网业务试点资格，这些都是正面进展，但也反映其核心的中国零售业务转型缺乏迅速进展。

今天的两则报导涉及苏宁(002024.SZ)。苏宁五年前控股亏损的日本家电连锁零售企业乐购仕，现在计划投资约几十亿元人民币对乐购仕连锁店进行扩张。苏宁还在国内成为四家获得宽带接入网业务试点资格的企业之一。

两则消息都与苏宁核心的中国零售业务无关，反映该公司从传统电子零售商向更加多元化的零售商转型所面临的挑战。尽管投资巨大，苏宁去年仅控制中国B2C电商市场3.1%的份额，排名第三，而阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)的市场份额分别为59.3%和20.2%。

亚马逊(AMZN.O)中国、沃尔玛(WMT.N)旗下的1号店以及唯品会(VIPS.N)也在与两大巨头竞争，寻找自己的位置。这样的背景下，苏宁关注其他领域、寻求短期热点和新的增长机会也不足为奇。

报导称，苏宁将在未来三年投资20-30亿元新开30家左右乐购仕免税店。苏宁2009年入股乐购仕，2011年获得65%的控股股权。苏宁控股时乐购仕处于亏损状态，但随后恢复盈利，去年获利6,500万元。

报导指出，乐购仕大部分收入仍来源于传统的零售店，这意味着此次投资更多的是区域性多元化，而非与电商有关。投资似乎反映出苏宁对乐购仕的信心，日本电商领域或许很快会出现相关的声明。

宽带接入市场向民间资本开放是中国允许民间资本建设电信基础设施计划的一部分。该计划于5月宣布，工信部现在称四家企业获得宽带接入网业务试点资格。除苏宁外，还有长城宽带、网宿科技和达通网络。

这和去年向民间资本发放虚拟运营商牌照有些类似。苏宁当时也是几十家获得虚拟运营商牌照的企业之一，这些企业可以租赁三大电信运营商的网络，销售自有品牌的语音和数据服务。

大多数中国大型电商也都拿到了虚拟运营商牌照。苏宁获得宽带接入网业务试点资格暗示其与工信部的关系可能非常好。没听说苏宁在虚拟运营商方面有多大进展，也许是进展缓慢。最新进展显然对苏宁进军电信服务领域是正面的。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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