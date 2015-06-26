《阳歌专栏》奇虎或很快控股酷派 内幕交易指控涉及奇虎私有化

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎或很快控股酷派 内幕交易指控涉及奇虎私有化**

一句话：奇虎很可能购买酷派大股东持有的酷派股份，从而很快控股酷派；与奇虎私有化相关的内幕交易指控不太可能对奇虎有多大影响。

酷派(2369.HK)大股东准备出售酷派股份的报导暗示奇虎QIHU.N可能接近买入大量酷派股份。广州居民骆海坚的资产被美国证监会冻结，因其涉嫌奇虎内幕交易。

第一则消息反映奇虎近期大力进军智能手机，和很多中国互联网企业类似。第二则消息反映中国内幕交易猖獗，而中国证监会基本采取容忍的态度，因为还有更加重要的任务。

奇虎试图从杀毒软件公司转型为更加多元化的互联网服务商，去年与智能手机厂商酷派成立了合资企业，奇虎投资4.1亿美元。该合资企业大概拥有很多酷派的智能手机资产。有消息称酷派的大股东准备出售酷派股份，似乎表明奇虎准备投资酷派。

报导指出，酷派大股东Data Dreamland Holding Ltd接近达成出售所持有的部分或全部酷派股份的协议。Data Dreamland持有酷派16.6亿股，约占总股本的38%。酷派已经停牌，基于最新的收盘价，Data Dreamland所持有的股份价值约6亿美元。奇虎显然买得起，购买之后将控股酷派。

奇虎上周宣布收到私有化要约，价格较其最新收盘价溢价17%。媒体报导称，美国证监会冻结了广州居民骆海坚的资产，因骆海坚涉嫌奇虎内幕交易。

报导指出，美国证监会指控骆海坚在上周奇虎收到私有化要约前通过交易奇虎股票看涨期权获利超过100万美元。美国证监会还称，骆海坚之前没有交易过奇虎股票，被知情人告知了奇虎私有化的消息，知情人通过他获利。

内幕人士通过朋友或家人进行非法交易获利的情况在中国很常见。这一次的内幕人士不走运，因为奇虎只在美国上市，美国证监会要比中国证监会严格得多。我猜测内幕交易对奇虎不会有多大影响。内幕人士显然期待奇虎从美国退市，然后回国上市，因为他们的非法行为被中国证监会进行严厉执法的可能性要低得多。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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