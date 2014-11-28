《阳歌专栏》民资有望进入中国有线宽带接入市场

2011年11月9日在上海拍到的中国联通和中国电信营业厅。 REUTERS/Aly Song

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**民资有望进入中国有线宽带接入市场**

一句话：中国计划允许民营资本进入有线宽带行业以加强市场竞争，该计划预计进展缓慢，但是应该在未来三到五年给中国联通和中国电信带来必要的竞争。

中国加强电信服务市场竞争的努力可能很快获得新的动力，有报导称电信监管者正在起草一项计划，允许民间投资进入宽带接入市场。这看似今年稍早些时候启动的虚拟运营商（VNO）计划的延伸。VNO计划是指允许民营企业通过租用网络的方式提供移动通讯服务。

当前，中国正在破除中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(CHU.N)(600050.SS)对固话宽带的垄断。此外，中国还在通过整合各地数十家有线电视运营商，成立一家全国性的有线宽带企业。

这些都是令人兴奋的进展，这将最终为消费者和企业带来有别于中国电信和中国联通的固话宽带服务。实际上目前多数中国人只有一种选择，因为中国电信和中国联通在大多数地区并不存在直接的竞争。这导致这两家企业缺乏改善服务和提供较低价产品的动力，尽管它们在两年前接受反垄断调查时都表示会这么做。

根据最新报导，中国工信部已经研究起草了《关于开放宽带接入市场的意见（征求意见稿）》并正式公布以寻求公众意见。这项计划最初仅限于在上海、南京和青岛等少数城市试验运行。试验阶段将长达三年之久，由此可见工信部在作出这类改变上的保守做法。

这项计划将允许民营企业参与一些业务，包括新建有线宽带网络，或从中国电信和中国联通租用现有网络。这与之前启动的VNO计划大有不同，自从今年年初以来已经有超过30家企业获得了VNO牌照。

VNO运营商可以通过自己的品牌提供服务，但是他们不能实际拥有任何网络基础设施，相反必须向三大国有巨头租用。

监管者在新的有线宽带接入开放计划中看似将放宽对网络所有权这等敏感问题的限制。还不清楚监管方将允许民营资本建立多少基础设施，有报导预测新运营商将只能获准建立辅助性的基础设施，而且还需要依赖国有大型电信企业才能获得多数服务能力。

我要为工信部此举叫好，看似已经吸取了VNO计划的一些重要教训，正在努力做好开放有线宽带接入项目。这项计划可能部分是为了给新建立的国家级有线电视运营商提供部分市场。地方有线电视资源的整合比预想的要慢得多。

工信部在规定时间方面显得如此保守，这让人稍感受挫。但是，最初在几个重要城市试点的决定看似合乎逻辑。我预计明年年底前，在上海等城市推出新服务。这些计划对中国联通和中国电信短期内可能不会有太多触动，但是最终可能在三至五年内为市场注入一些必要的竞争。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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