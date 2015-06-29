《阳歌专栏》乐视入股酷派 挑战奇虎

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐视入股酷派 挑战奇虎**

一句话：乐视大规模入股酷派，料将对酷派与奇虎的合作产生影响，可能引发一段动荡期，酷派与其中一家公司的合作可能最终将终结。

报导称，乐视网(300104.SZ)大规模入股酷派(2369.HK)。这非常出人意料，上周我还说奇虎QIHU.N最可能是酷派大股东Data Dreamland出售酷派股份的买家。

酷派曾是中国最炙手可热的本土手机厂商之一，但严酷的竞争导致酷派去年和奇虎成立了一个合资企业，奇虎投资4.2亿美元。这让我猜测奇虎可能直接投资酷派，甚至可能控股酷派。Data Dreamland上周宣布可能出售所持有的部分或全部38.3%酷派股份。

很多中国互联网巨头都在争先恐后地进军智能手机，认为此举有助于其移动产品和服务；用户往往通过智能手机使用这些产品和服务。奇虎与酷派成立合资企业的目的显然如此，乐视4月推出了自己的手机。很多其他中国互联网巨头也在智能手机领域有投资。

这样的背景下，乐视子公司Leview Mobile入股酷派显然符合逻辑，但也有些出人意料，因为酷派已经与奇虎有合作。报导指出，Leview出资约21.8亿元从Data Dreamland手中购买了18%的酷派股份。Data Dreamland的持股降至20%左右，仍是酷派的最大股东。

几周前，乐视手机刚刚融资约4亿美元，腾讯(0700.HK)领投。该融资很受欢迎，有消息称最终融资目标被上调50%，乐视手机获得45亿美元估值。

乐视显然希望成为智能手机领域的重量级企业，尽管入市时间较晚。乐视和包括小米在内的很多企业都试图打造自己的生态系统，包括很多互联网服务和智能手机、智能电视等承载服务的产品。

此次入股似乎表明乐视选择酷派作为其未来的智能手机合作伙伴，这看起来似乎是相对不错的选择。酷派进入智能手机行业较早，其产品相对仍被认可，尽管近期市场份额被华为、小米和联想(0992.HK)等所蚕食。

但一家公司同时有两家这样的大型制造合作伙伴看起来有些不寻常。奇虎和乐视的投资规模大体相当，但方式有些不同。

酷派同时为乐视和奇虎生产智能手机的并不是不可能，但乐视与奇虎的掌门人都非常有个性，而且策略不同，我估计很快会出现问题。未来一年酷派可能比较动荡，最终与乐视或奇虎结束合作关系。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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