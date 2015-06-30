《阳歌专栏》滴滴快的进行大笔融资 进军东南亚

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**滴滴快的进行大笔融资 进军东南亚**
一句话：滴滴快的融资几十亿美元，从东南亚开始进行全球扩张，未来一两年可能挑战Uber。
报导称，滴滴快的正进行新一轮融资，规模和Uber相近。有初步迹象显示，滴滴快的可能在国外挑战Uber。有报导称滴滴快的正在谈判大规模入股一家东南亚打车应用。
租车服务应用市场似乎消息不断。今年早些时候，中国政府对Uber在中国的两个办公室进行突击检查。Uber表示不打算退出中国市场，今年就将在华投资10亿美元。
中国租车市场有利可图，但竞争激烈，Uber和滴滴快的是这个市场的重量级企业。这样的背景下，滴滴快的进行的此轮融资看起来相当不错。媒体报导称，滴滴快的已筹集高达20亿美元的资金。
上周晚些时候有报导援引滴滴快的母公司小桔快智称，最新一轮融资很火爆，五天就完成了15亿美元的最初融资目标。报导还指出，公司可能利用强劲的人气来筹集更多资金。一天后的另外一则报导暗示融资额达到了20亿美元。
滴滴快的在给一些新投资者的信中称，现在每天收到300万单订单量。该公司还表示，其年度商品交易额在今年年底前料达到120亿美元。
滴滴和快的合并前分别进行了融资，总额约10亿美元。Uber去年底融资12亿美元，有报导称Uber在5月寻求融资15-20亿美元。
滴滴快的的大部分资金将用于本土扩张，特别是投资于较新的专车业务。专车业务比出租车叫车更加有利可图，与Uber直接竞争。滴滴快的似乎在海外市场也试图挑战Uber，起点可能是东南亚。
多篇报导援引未具名消息人士指出，小桔快智正在谈判入股GrabTaxi，后者在六个东南亚国家的17个城市运营打车软件。这笔投资可能获得日本软银和对冲基金老虎环球的支持，这两家公司也都是滴滴快的和GrabTaxi的投资者。
滴滴快的投资GrabTaxi作为出海第一步看起来符合逻辑，投资额可能高达5亿美元。此举看起来不错，让滴滴快的进入与中国有很多相似之处的地区。滴滴快的可能在软银和老虎环球都有强力的合作伙伴，有助其从中国市场扩张到全球。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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