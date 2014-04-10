《阳歌专栏》爱康国宾上市首日表现很好但不够火爆

**爱康国宾上市首日表现很好但不够火爆**

爱康国宾体检中心(KANG.O)的上市恰逢中国企业赴美上市势头下滑的迹象刚刚出现几天，尽管首日表现相当不错，但要远逊于去年底赴美上市中国企业的火爆程度。

这表明中国企业赴美上市的强劲势头可能已经触顶，但未来30天里上市的企业可能仍会表现不错，5月中以后的形势可能要差一些，这意味着一些准备上市的企业可能快马加鞭。我预计新浪(SINA.O)旗下的微博和电商巨头京东将在未来两周内上市。

爱康国宾是西方投资者投资中国医疗保健行业的良好标的。为了解决医疗资源不足的问题，中国鼓励兴办民间医疗机构。

爱康国宾一个多月前提交上市文件，融资目标为1.5亿美元，实际融资额为1.53亿美元。爱康国宾共发行1,090万股美国存托股份（ADS），每股14美元，位于询价区间12-14美元的顶端。

该公司上市伊始股价一度大涨近10%，虽然短线买家了结获利，但股价还是保持住了8.6%的涨幅。爱康国宾的IPO定价以及首日表现都好于上周上市的培训企业达内(TEDU.O)，达内是今年首家赴美上市的中国企业。

不过爱康国宾的表现仍远逊于2013年最后两个月里赴美上市的中国企业。那些企业大多在上市首日的涨幅达到两位数，最初几周股价即翻番或上涨更多。但这些企业都是科技企业，与爱康国宾和达内的行业差别很大。

微博曾被视为中国的Twitter，不过在竞争者后来居上，令微博丧失了一些成长动能。微博上周将融资目标下调了超过10%，市值预估也远低于很多人的预期。我预计微博会很快确定IPO价格，下周就可能上市。这将检验未来的市场人气，我猜测结果可能会令人失望，微博上市首日可能盘整或下跌。

一句话：爱康国宾上市首日表现很好，但不够火爆，暗示中国企业赴美上市的强劲势头可能已经触顶，对可能下周上市的微博来说不是好消息。

**复星国际拟发新股筹资 拍拍贷B轮获数千万美元投资**

两家中国企业最近进行融资的新闻让人注意到中国的私营借贷机构所能涉足的广阔范围。中国政府希望创造一个更有效的信贷环境，这令此类私营借贷机构有望在未来几年崛起。在本文中，我们会看到两个极端，一个是中国私募股权巨头复星国际(0656.HK)拟发行新股，另一个是中国P2P网络信贷平台拍拍贷完成新一轮融资。

两家企业的举动凸显，在中国的私营金融服务领域，投资者很快就会有很多选择。但这一新兴行业也存在很大风险，中国政府正研究如何有效监管这些机构，以确保其长期健康发展。

让我们先从复星国际谈起。该公司宣布，计划通过向现有股东发行新股融资51.8亿港元。复星国际的股价在消息公布后略微上扬，说明投资者乐于投资该公司，让其继续进行其收购计划。复星国际的股价在过去一年几乎翻番，表明投资者非常看好该公司。复星国际在过去一年进行了很多高调的海外投资，其中最重大的两项投资包括收购法国度假村集团Club Med的股份以及收购葡萄牙通用储蓄银行(CaixaGeral de Depositos)旗下的保险公司。据悉，复星国际还在洽谈收购美国出版业巨头福布斯传媒。

复星国际是中国大陆最早和最大的民营私募股权企业之一，显然公司正利用这一地位吸引投资，推动其未来的并购。投资者如此看好这家企业让我觉得有点意思，对于最近进行的一些大型投资在改善业绩表现上，该公司能交出什么样的成绩表，我们仍需拭目以待。但它能与西方大型私营股权企业进行竞争，并完成这些协议，确实让人感觉很不一般，这似乎也说明在中国金融业改革过程中，复星国际值得被关注。

让我们再迅速看看拍拍贷。这家企业提供的在线金融服务可能在未来成为中国重要的借贷渠道，取代更难监管的地下借贷市场。

据报道，拍拍贷获B轮数千万美元投资。新一轮的投资者包括近期似乎无所不在的红杉资本、光速安振中国创业投资(LightspeedChina Partners)以及在美上市的财富管理公司诺亚财富<NOAH. N>。

此前，有报道称，另一家P2P公司China RiskFinance正与投行洽谈在纽约上市的问题。如果报道属实，那么China RiskFinance或将成为中国首家在纽约上市的私营金融企业。

拍拍贷距离上市看似还比较遥远，甚至很可能成为China RiskFinance等规模更大的竞争对手的并购目标。但无论情况将如何发展，P2P借贷市场肯定会成为未来几年值得关注的一个行业。随着中国向民营企业开放金融服务业，P2P可能成为中国初创企业一个重要的融资渠道。

一句话：复星国际发行新股以及拍拍贷获得可观融资均反映出民间金融服务企业有望迎来春天，其中一些企业可能会在未来2-3年上市。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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