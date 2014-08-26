《阳歌专栏》爱康国宾增长稳定 有长期投资价值

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**爱康国宾增长稳定 有长期投资价值**

健康管理机构爱康国宾(KANG.O)刚刚首次公布了业绩，看起来还不错，但并不出众，业绩公布后该公司股价在盘后交易中大跌17%。不过股价仍比4月的IPO价格高40%左右。

业绩表明卫生保健在中国有巨大的潜力，但也存在诸多不确定性，因为随着该行业向民营机构开放，监管很严格。就在不久前，中国的医疗服务还是以公立医院和诊所为主，完全民营的诊所几乎不存在。但情况在慢慢变化，爱康国宾和美中互利CHDX.O等企业希望先行进入以抓住该行业的机遇。

总的来说，爱康国宾的营收和获利增长看起来都不错，但并不出众，反映出开新店仍相对困难和耗时的现状。

该公司营收增长43%至6,000万美元。不计入股权奖励支出的净利增长37%至890万美元，考虑到营收增速这是相对不错的数据。成本迅速上升，增速接近60%，是营收和营业利润增长出现缺口的原因。

爱康国宾显然在迅速扩张，旗下医疗中心的数量从去年的37家增至50家，包括收购获得的三家。该公司再次确认了2014年全年营收增长40-43%的预估，该预估看起来不错，但也不出众。投资者抛售的原因可能是爱康国宾没有上调预估，也可能是出于获利了结。

美中互利正在进行私有化，因上市数年来无法获得投资者的注意。该公司的业绩看起来要逊色很多，卫生保健服务营收增长21%至5,550万美元。运营收入从去年的190万美元下滑至180万美元，私有化相关支出导致公司净亏损。

我提到美中互利并不是因为这是一家值得投资的公司，而是为了凸显在医疗保健行业运营的困难。美中互利的外资背景可能也是不利之处，因为中国在卫生保健这样的新兴行业中显然更愿意推动本土企业。

中国医疗保健企业短期内将面临大规模支出，因为这是一个新的市场，而且官僚程度很高。但长期来看，像爱康国宾这样的先行企业获得经验和实现规模效益后，有望成为行业龙头。

投资期限在两年以内的短线投资者可能应该回避爱康国宾。但对那些愿意等待中国进一步向民营机构开放市场的投资者来说，爱康国宾似乎是不错的长期投资标的。

一句话：随着中国向民间机构开放市场，爱康国宾等医疗保健服务提供商将面临高成本和不确定性，但长期来看是不错的投资标的。

**湖南卫视：一个媒体整合者**

湖南卫视重金投资数字媒体的最新报导令其再次成为各方关注的焦点，在中国政府欲推进传统媒体行业改革的背景下，湖南卫视有望成为重要的整合者之一。据报导，湖南卫视正筹备向旗下全资子公司快乐阳光互动娱乐传媒有限公司投资10亿元人民币，扶持芒果TV、互联网电视、移动互联网等新媒体业务。

作为一名密切关注中国媒体的人，我可以很肯定地说，传统的国有报纸、杂志和电视台现在正处于危机中，他们的业务正在迅速流失到新的媒体竞争对手手中。这种危机状态促使中国国家主席习近平上周发出了国有媒体亟需改革的感慨，这也是一位高层领导人首次明确表达媒体改革的迫切性。

这种改革其实已经“迟到了”，过去十年西方国家也出现过类似的趋势。更普遍的趋势在于，观众和广告商正在远离传统的报纸、杂志甚至电视台，投奔更为灵活且有针对性的在线平台。以中国为例，这种转变在过去两年中可谓疾风骤雨，我常能听到一些行业联系人谈到上海很多当地媒体面临的危机。

在这种背景下，整合必然是挽救部分前景相对更好的传统媒体的关键第一步。如果是这样，下个问题就是：谁是承担整合角色的理想人选？我的答案是，湖南卫视会是准备最充分的一个，最新投资计划反映其前瞻性思维。

湖南卫视对快乐阳光的投资计划聚焦互联网电视和移动视频这两个高度竞争的领域，优酷土豆，爱奇艺、乐视网(300104.SZ)以及阿里巴巴都在此投入巨资。

湖南卫视一向以有创意的节目而闻名，最早可追溯至大约十年前的《超级女声》。目前湖南卫视运营着中国最成功的省级电视频道，收视率领先全国。刚刚成立的芒果TV延续着湖南卫视高瞻远瞩的传统。

数字服务近期成为媒体头条是因为湖南卫视决定不再向优酷土豆等独立视频运营商提供部分广受欢迎的电视节目，芒果TV拥有独家播放权。芒果TV也已经展开自己的并购活动，媒体本月早些时候报导称，芒果TV曾洽谈收购人人网旗下视频资产。

如果中国政府真正希望改革传统媒体，我预计湖南卫视未来几年可能开始并购其他省份的部分国有资产。其他并购者还可能包括上海文广(SMG)以及最近成立的上海报业集团。这些整合可能为很多上市小媒体公司的投资者提供一些盈利机会，但这种整合可能也面临地方利益相关方的强大阻力。

一句话：随着中国政府改革中国传统媒体，湖南卫视可能为成为一个整合者，为小型国有媒体公司的股东提供盈利机会。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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