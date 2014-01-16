《阳歌专栏》移动版iPhone定价不低

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**移动版iPhone定价不低**

对于期待中国移动版iPhone价格大折扣的消费者而言，当获悉其价格并不便宜时恐怕会大失所望。中国移动(0941.HK)(CHL.N)和苹果(AAPL.O)去年12月达成合作协议，双方日前公布了移动版iPhone套餐方案，其中iPhone 5s16G合约价为5,488元。相比之下，同款手机在美国售价约为650美元。iPhone 5s和iPhone5c自去年9月开始在全球许多市场销售。

新款iPhone去年在全球开卖时，中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)就已引进相应机型，并且因预期移动版iPhone即将上市在上周调降售价。中国电信降价幅度较大，电信版iPhone5s的套餐合约价只有4,000元。鉴于此，中国移动定价如此之高，可能会令大失所望的果粉们转向中国电信和中国联通。

中国移动在北京的一个活动上宣布了移动版iPhone的套餐方案，中国移动董事长奚国华和苹果执行长库克双双出席这次活动，这是库克自2013年以来第三次来华，中国市场的重要性由此可见一斑。除了宣布套餐方案外，这次活动唯一让人感兴趣的是，中国移动披露其官网接获的iPhone预定量已超过100万部。我觉得许多预定的消费者看到移动版iPhone的定价后，可能会改变主意。

移动版iPhone定价如此之高，可能与技术原因和苹果方面的压力有关。从技术角度看，移动版iPhone可谓独特，支持各种移动技术，包括只有中国移动使用的国内自主研发的3G和4G标准。中国移动这方面技术需求的独特性，曾是阻止该公司与苹果尽快签署合作协议的主要障碍，也是移动版iPhone价格几乎肯定会更高的原因。

我之前曾说过，中国移动资金非常充裕，可以轻松负担移动版iPhone的高额补贴，从而为其新推的4G服务争取用户。这就引起出我的第二个观点，即移动版iPhone定价颇高与来自苹果的压力有关，目的是保持iPhone的高定价，这与苹果维护高端形象的策略相符。中国消费者格外重视形象，因此所有在华所售iPhone售价最低4,000元或超过650美元这样的事实，意味着购买者才能依旧有像精英一族的感觉。

许多观点之前认为，中国移动引入iPhone后，iPhone在中国将迎来全新的大好时期，还有分析人士称中国移动与苹果的交易，会令iPhone今年在华销量增加1,300-1,700万部。这可以说是相当大的增长，相当于较iPhone去年在华销量2,300万部增长至少50%。

面对移动版iPhone的定价，我怀疑许多分析师可能会悄悄调降他们的上述预测，而且移动版iPhone开售首月的销量也不太可能超过200万部，除非中国移动提供更优惠的价格。最后要说的是，由于中国移动与苹果合作方式以及涉及技术的新颖性，最好还是将移动版iPhone的推出视为试点，并且期待两家公司在今后推出新品时能更加大刀阔斧。

一句话：由于定价过高，移动版iPhone开售第一个月的销量不太可能超过200万部。

**中信资本登上全球投资舞台**

报道称，中国主权财富基金下属的中信资本控股投资了FXConcepts前高管新成立的美国资产管理基金。此外，中信资本牵头的财团已完成对电信软件厂商亚信联创ASIA.O的私有化收购。这两笔交易不仅凸显出中信资本成为全球投资企业的志向，也反映出中国私募股权公司在全球范围内的崛起，意在挑战KKR和凯雷等西方巨头。

报道称，中信资本为入股该基金已经谈了近一年；该基金将由FX Concepts的前首席运营官兼首席策略官BobSavage，以及前联合投资总监兼研究主管Ron DiRusso管理。FXConcepts曾经是全球最大的外汇基金管理公司之一，管理的资产达140亿美元。去年该公司开始表现不佳，并于10月宣布破产。

报道并未提到具体投资数额以及该基金会做什么。考虑到基金管理人的背景和中信资本40亿美元左右的规模，我猜测该基金可能是一个对冲基金，中信资本可能投入3-5亿美元左右。我不了解情况，不便评论成功的可能性，如果投资情况正如上述猜测，该投资看起来相对不错。

就在同一天，有消息称中信资本为首的财团终于完成了对亚信联创的私有化收购。该财团两年前就表达了收购意愿。最终协议给亚信联创的估值约9亿美元，我猜测中信资本出资额约3亿美元，占三分之一左右。

关于这宗私有化，我已经写了太多，这里就不多说了。亚信联创表示，已经向纳斯达克提出股票退市，本月底料停止交易。

这两笔交易凸显出中信资本成为全球投资企业的志向，也是多家中国私募股权企业的缩影。其他私募股权巨头包括海航集团、复星国际(0656.HK)和弘毅投资等。

复星国际本周早些时候成功收购葡萄牙最大保险公司旗下分支的股权，也参与了收购法国度假村运营商ClubMedCLM.PA。媒体还报道称，弘毅投资拟出价收购英国食品巨头UnitedBiscuits。大多数中国企业都明智地与更有经验的西方合作伙伴一起行动，成功的机会很大。

一句话：中信资本投资一家新成立的美国资产管理基金并牵头对亚信联创的私有化收购，凸显该公司正在成为全球主要投资者，也折射出中国私募股权公司的崛起。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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