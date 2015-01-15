《阳歌专栏》万达院线、快的打车融资结果令人失望

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**万达院线、快的打车融资结果令人失望**

一句话：万达院线和快的打车融资结果令人失望，显示中国民营企业融资潮可能已经触顶，今年余下时间会降温。

中国民营企业融资高峰可能已经过去，报导称两个原本应获得投资者浓厚兴趣的融资案人气不及预期。万达院线A股上市人气不佳；快的打车融资5亿美元，听起来似乎不错，但比公司之前计划的规模小不少，也低于竞争对手嘀嘀打车近期的规模。

两笔融资有各自的背景，表现不佳的原因也各不相同。但两家公司都很高调，预期将获得热烈的投资者追捧，因此他们的融资额未达预期可能表明投资者对新兴行业民营企业的兴趣开始下降。当大家回顾历史的时候，我估计上个月小米融资11亿美元可能是一年多以前开始的这轮融资潮的顶峰。

万达院线本周在深圳上市，媒体报导称，该公司招股价为每股21.35元，为2013年盈利的23倍，相对不高。根据2014年的业绩，该公司的市盈率几乎肯定会降至15-18倍的区间，因为去年中国票房收入增长了36%；如果以今年的盈利预估计算，市盈率将更低。

这样的市盈率看起来非常令人失望，因为本周在A股上市的其他企业获得的市盈率要高得多，尽管万达院线是其中不多的民营企业之一，而且比很多公司更加有活力。令人失望的表现也并不完全出人意料，因为万达院线之前已经将融资规模下调约三分之一，融资额只有13亿元。

快的打车融资5亿美元，投资者包括日本软银和阿里巴巴(BABA.N)等，阿里巴巴已经是快的打车的大股东。5亿美元显然是很大一笔钱，没什么不好意思的。但一周前媒体称该公司期望融资8亿美元。

阿里巴巴和软银投资快的打车并不是个意外，因为外界预期两家公司将是此轮融资的大型投资者。但没有新的大公司出现在投资者名单中有些令人失望。此外，快的打车的最终融资额不及上个月竞争对手嘀嘀打车的7亿美元，暗示投资者开始对新的融资案失去热情。

本周有22家企业在A股上市，万达院线需要与他们竞争。对于快的打车来说，近期地方政府采取行动监管专车服务，可能引发投资者担忧。整体情况显然表明投资者开始对新的融资感到厌倦，更加谨慎地进行投资，这意味着全年大型新融资的规模可能持续变小。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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