《阳歌专栏》华泰证券H股人气高涨 赴美中资股或沾光

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华泰证券H股人气高涨 赴美中资股或沾光**

一句话：华泰证券发行H股获得热烈响应显示海外投资者对中国个股的兴趣回升，这可能有助于提振最近赴美上市的宝尊电商和一嗨租车股价。

最新的招股消息显示在家门口上市对中资企业的吸引力更大，美国市场投资者对中资企业缺乏了解，股价亦因此表现平平。最近赴美上市中资企业的表现还算过得去：电商IT解决方案提供商宝尊电商(BZUN.O)周四在纳斯达克上市，首日小幅上涨；去年11月在纽交所上市的一嗨租车(EHIC.N)与老虎基金及SRS Partners签署股票发售协议，获得小规模投资。投资者对这些企业的兴趣平平。

相比之下，中国第四大券商华泰证券发行H股却获得热烈回应，投资者基于对内地股市大涨的热切情绪踊跃认购，华泰证券得以招股价上限定价。

美国市场的投资者对中资股票兴味索然，越来越多的中资企业因此踏上回归之路。这些企业大都希望在家门口其股票能受到欢迎，很多以在A股市场上市为首选。香港市场因接近内地，也成为排在第二位的上市目的地。相对于美国投资者，这些企业的名字更为香港投资者所熟悉。

宝尊电商曾为耐克(NKE.N)等很多全球知名品牌提供网站设计服务，并得到电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的支持。宝尊电商最初设定的招股价区间为每股12-14美元，最终发行价只有10美元，实现融资1.1亿美元。该股首日上市最高报11.22美元，最低为9.23美元，收涨约10%至11.08美元，以此计算的市值为1.2亿美元。这个结果还不算差，但是首日收盘价仍低于最初所设定的招股价区间，表现远逊于最近在香港和内地上市的新股。

一嗨租车去年11月在纽交所上市，随后股价走势相对不错，这也许令其现在有信心再次发行股份，并将由此获得1.34亿美元融资。一嗨租车周五大涨14%，投资者显然对此次股票销售的消息持正面看法。

最近，中资券商股票发行无一不受到投资者的热烈响应，华泰证券也不例外。过去九个月里，东方证券(600598.SS)、国信证券(002736.SZ)和中信证券(6030.HK)(600030.SS)等券商实施了首次公开招股或是发行了新股。

媒体报导称，华泰证券发行价定为每股24.80港元（合3.19美元），在招股价的上限，预计实现融资45亿美元。这次招股获得近300倍超额认购，反映了投资者对该股票需求强烈，因海外投资者受到中国股市近期大涨吸引，欲借此分得一杯羹。预计华泰证券H股上市首日将走势强劲，可能借内地股市的东风大涨20-30%。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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