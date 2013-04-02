《阳歌专栏》京东商城更名京东 为上市铺路

资料图片：画面中的笔记本电脑屏幕上显示着与京东同为电商网站的当当页面。 REUTERS/Tyrone Siu

**京东商城更名京东 为上市铺路**

京东商城更名为京东，这看起来或许是件小事，但我认为这是中国电子商务领域一段时间以来最为受欢迎的事情之一。我意识到我的说法有点过，但是京东的决定看起来确实很重要，因为彰显出该公司试图向消费者和投资者推出统一而连续的形象，为今年晚些时候赴美首次公开招股（IPO）做准备。京东去年曾一度试图上市，但因市场人气低迷而放弃。

报道称，京东商城正式更名为京东，并将域名更换为JD.com，点击360Buy.com的用户将自动被导向新的域名。新网站还会自动弹出窗口，解释JD的意思。

京东在名称中放弃商城两个字，引发一些媒体猜测该公司或计划进行多元化。这也不难相信，因为该公司已经进军很多电商以外的商业领域，包括线上房地产中介和旅游服务等。

电商领军企业阿里巴巴此前也采取了改名策略，将淘宝商城更名为天猫，意在与淘宝网区分开来。

为每个产品和服务单独创立品牌的努力很重要，因为这样可能消除消费者头脑中的混淆，有助于进行市场推广。对于我来说，也不用再解释某个名称可能代表数个不同的产品，或者某些不同的名称代表的是同一个产品。

我的观点是，这种看似表面化的更名行动可能是京东上市前的准备之一。上市行动需要统一的品牌，不仅能消除混淆，也能显示公司拥有专注的发展策略。

京东现在是稳坐中国电商第二把交椅，老大当然是阿里巴巴。京东的投资者包括俄罗斯Digital Sky Technologies和其他很多国内外投资者，很多都期待获得投资回报，催促京东尽快上市。京东自己预计今年将实现盈利，这暗示该公司届时或将上市。如果一切顺利，京东最早可能于秋天在纽约上市，市值或在60-80亿美元。

一句话：京东商城更名为京东，暗示其推进IPO计划，最早可能于9月上市。

**联通在微信争端中持与腾讯合作立场**

据报，一份中国联通(0762.HK)(CHU.N)泄露的备忘录显示，在对待腾讯(0700.HK)微信一事上，中国三大电信运营商可能并不像外界认为的那样立场一致。如果情况真是如此，那也不足为奇。从一开始一直是中国移动(0941.HK)(CHL.N)在对微信发动攻击，指责该应用占用了其大量信令。但中国联通和中国电信(0728.HK)(CHA.N)是否持同样的观点，外界尚不得而知。

去年秋季，中国移动开始表达对微信的不满，据悉该公司还曾迫使腾讯就达成微信潜在收入分成的协议进行谈判。相关谈判失败后，中国移动就动用其巨大的影响力，让行业监管机构来调解。为了显示中国移动诉求的可信性，工信部还让中国联通和中国电信加入谈判。

如今，这份新近泄露的备忘录似乎显示，在如何应对像微信这样的热门应用上，三家电信运营商的观点远非一致。备忘录显示，中国联通倾向于同微信等热门应用开发商合作，以营造各方共赢的局面；中国电信在此事上基本保持沉默，但此前有报道显示，该公司也希望持类似的积极立场。

联通的立场基于其认为，未来热门的移动应用将来自像腾讯这样的开发商，而电信运营商的主要任务是提供优质的移动服务。该公司觉得，在这样的环境下，寻找进行建设性合作的途径来发掘有利各方的方法，对所有涉及方都有利。

我十分怀疑这份备忘录是联通高层故意泄露，至少属于树立其在这一冲突上持更积极立场的公关活动。不过，我也觉得中国联通和中国电信可能真是迫于无奈，才加入到工信部主持的谈判中。作为行业监管机构，工信部其实不应调解此类纠纷。正如我在上文所言，我怀疑是中国移动动用了其在行业的影响力，迫使各方均参与到这轮调解中来，而工信部部长苗圩日前表示微信可能最终收费，无疑也令中国移动感到高兴。

联通在此事上更具建设性的立场，与能在西方看到的情形更为类似，西方企业遇到这样的“纠纷”时，绝不会合作解决问题。事实上，如今正在进行的“调解”若放在西方，可能会被称为“共谋”，会引发行业监管机构进行反垄断或价格垄断调查。但在中国情况则相当不同，中国的多数大型企业属于国有企业，高层官员往往在企业和监管机构之间来回调动。

因此，即使联通故意泄露这份备忘录，对于该公司在微信一事上所持更开明且以市场为导向的立场，我仍是大为赞许。中国移动应当通过此事吸取一些教训，对自身拥有的行业主导地位怀有感激之心。该公司应利用其在行业的地位，与腾讯及其他流行移动应用开发商接触，以寻找各方共赢的局面，而不是每当不想按市场规则行事时就找监管机构哭诉。

一句话：中国移动应当效仿联通以市场为导向、与移动应用开发商合作的做法，工信部则不应当介入此类纠纷。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。