《阳歌专栏》京东、腾讯联手入股易车网

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东、腾讯联手入股易车网**

一句话：腾讯和京东大举入股易车网，反映出这两家互联网企业正在加强合作，汽车之家也可能获得投资。

腾讯(0700.HK)和京东(JD.O)将购买易车网(BITA.N)近三分之一的股份，对中国互联网行业整合的意义耐人寻味。此举将进一步加强腾讯和京东的合作。这也助长了外界预期，即中国另外一家大型汽车网站--汽车之家(ATHM.N)可能成为其他互联网企业的收购目标。

根据协议，京东将获得易车网25%的股份，腾讯将获得3.3%的股份。京东将投入4亿美元现金和7.5亿美元资源，获得价值11.5亿美元的易车网新发行股份。腾讯将投资1.5亿美元，也会获得新股。腾讯和京东还将分别出资约1亿美元和1.5亿美元认购易车网旗下的汽车金融公司易鑫资本新发行股份。

腾讯和京东购买易车网新股的价格为每股73.31美元，较宣布日易车网股价有较大溢价。此外，去年底易车网股价在70.41美元，过去六个交易日里上涨27%，暗示这段时间市场中可能已经有了消息。目前易车网的股价比腾讯和京东入股的价格高21%，因此未来几天该公司股价可能回调。腾讯和京东的入股是易车网的重大成功，既保持了公司的独立性，又引入了重要合作伙伴。

去年腾讯入股京东15%。此后两家公司合并了电商运营，腾讯也在微信平台上为京东开辟独有的购物通道。京东上市和上个月增发时腾讯都增持，目前持股比例超过20%。此次入股易车网似乎进一步加强了京东和腾讯的合作，未来可能出现更多类似的合作。腾讯最终可能控股京东，但这可能至少是四至五年以后的事情了。

腾讯、京东入股易车网的消息宣布后，汽车之家的股价也大涨了7.6%。这意味着投资者认为汽车之家也可能获得投资，而阿里巴巴(BABA.N)或百度(BIDU.O)出手的可能性最大。阿里巴巴去年收购了导航企业高德AMAP.O，今年晚些时候阿里巴巴或百度与汽车之家进行类似的合作可能性很大。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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