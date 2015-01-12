《陽歌專欄》京東、騰訊聯手入股易車網

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作者陽歌（Doug Young）是資深財經記者，曾任路透社駐中國記者、編輯10年，主要報導中國上市公司新聞，現居上海。他的英文博客請見(www.youngchinabiz.com)，微博請見(weibo.com/youngchinabiz)

**京東、騰訊聯手入股易車網**

一句話：騰訊和京東大舉入股易車網，反映出這兩家互聯網企業正在加強合作，汽車之家也可能獲得投資。

騰訊(0700.HK)和京東(JD.O)將購買易車網(BITA.N)近三分之一的股份，對中國互聯網行業整合的意義耐人尋味。此舉將進一步加強騰訊和京東的合作。這也助長了外界預期，即中國另外一家大型汽車網站--汽車之家(ATHM.N)可能成為其他互聯網企業的收購目標。

根據協議，京東將獲得易車網25%的股份，騰訊將獲得3.3%的股份。京東將投入4億美元現金和7.5億美元資源，獲得價值11.5億美元的易車網新發行股份。騰訊將投資1.5億美元，也會獲得新股。騰訊和京東還將分別出資約1億美元和1.5億美元認購易車網旗下的汽車金融公司易鑫資本新發行股份。

騰訊和京東購買易車網新股的價格為每股73.31美元，較宣布日易車網股價有較大溢價。此外，去年底易車網股價在70.41美元，過去六個交易日裡上漲27%，暗示這段時間市場中可能已經有了消息。目前易車網的股價比騰訊和京東入股的價格高21%，因此未來幾天該公司股價可能回調。騰訊和京東的入股是易車網的重大成功，既保持了公司的獨立性，又引入了重要合作夥伴。

去年騰訊入股京東15%。此後兩家公司合併了電商運營，騰訊也在微信平台上為京東開辟獨有的購物通道。京東上市和上個月增發時騰訊都增持，目前持股比例超過20%。此次入股易車網似乎進一步加強了京東和騰訊的合作，未來可能出現更多類似的合作。騰訊最終可能控股京東，但這可能至少是四至五年以後的事情了。

騰訊、京東入股易車網的消息宣布後，汽車之家的股價也大漲了7.6%。這意味著投資者認為汽車之家也可能獲得投資，而阿里巴巴(BABA.N)或百度(BIDU.O)出手的可能性最大。阿里巴巴去年收購了導航企業高德AMAP.O，今年晚些時候阿里巴巴或百度與汽車之家進行類似的合作可能性很大。（完）

編譯：李富強 發稿：王鳳昌

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