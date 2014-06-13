《阳歌专栏》开心网游戏业务增长强劲 或被腾讯并购

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**开心网游戏业务增长强劲 或被腾讯并购**

报导称，开心网的游戏业务增长强劲，我猜测该公司可能将被腾讯(0700.HK)收购。

开心网的巅峰大约在五年前，一些人预测该公司可能成为中国的Facebook(FB.O)。2011年，开心网和竞争对手人人网都试图成为首个在纽约上市的中国社交网站，最终人人网获胜，2011年5月上市。开心网没有再尝试上市，或许会为这样的决定感到高兴，因为人人网上市后股价跌去了四分之三。微博(WB.O)和微信的迅速崛起是开心网和人人网的主要挑战。

2011年底，腾讯战略入股开心网，价格不详。随后的两年多时间里，开心网的社交业务迅速下滑。但其游戏业务似乎要好得多，最新的报导称，《一统天下》游戏爆炸式增长，月营收超过3,000万元。

我相信大家都不会被这条消息蒙蔽，以为开心网很快会转型成为网游公司。人人网曾试图转型，其股价一度因此大涨。但管理不善导致游戏业务步履蹒跚，大家都不再说这件事了。

发布这条消息的是腾讯游戏。我不认为因为腾讯洽购开心网所以腾讯新闻故意报导了这样一条消息，但两家公司是有联系的。腾讯收购开心网既有道理，也有可能性。

两家公司的业务非常互补。腾讯的强项是手机和即时通讯，而开心网在PC端更强。开心网的游戏业务尽管不大，仍会对腾讯的游戏业务构成补充。而且腾讯已经是开心网的战略股东。

开心网等小公司前景不太好，因为面临规模更大、资金更加充裕对手的激烈竞争。腾讯等中国互联网巨头现金充足，过去一年里大举进行并购。因此腾讯全面收购开心网看起来很合乎逻辑，我认为今年晚些时候达成协议的机会有50%。

一句话：腾讯今年晚些时候可能全面收购开心网，后者估值最高5亿美元。

**中欧光伏摩擦再起 万向与NEC建合资公司**

周末临近，来看看两则关于新能源方面的消息。有报导称，中国和欧盟可能再起摩擦，双方去年就曾差点打起光伏贸易战。这样的消息令人颇感失望，对整个光伏行业而言亦非好兆头。另有消息称，中国万向控股有限公司宣布与日本NEC(6701.T)合作设立新的电池合资公司，此举有望协助解决新能源厂家面临的一个最大问题，这算是正面消息吧。

先来看看中欧摩擦的最新消息。大约在两年前，欧盟率先启动针对中国光伏产品的反倾销调查。去年欧盟裁定中国光伏企业有不公平的政府扶持，并且准备向此类产品征收惩罚性关税。但在最后关头，一些欧洲国家领导人出面干预，中欧最终达成了具有里程碑意义的和解方案，从而避免了一场贸易战。

鉴于中国光伏企业同意将产品价格上调至双方协定的水平，以抵消政府支持带来的不公正优势，因此从诸多方面看，和解方案其实与惩罚性关税类似。但据报导称，欧洲光伏企业目前投诉称，中国企业正在寻找规避提高产品价格的漏洞。中国光伏企业对此当然矢口否认。

坦白说，我觉得欧洲企业说的是实情。虽然我没有看到任何证据，但在多年关注中国企业的过程中，此类不道德且不合专业操守的行为可谓屡见不鲜。最常见的就是中国企业与西方企业签署协议，然后又设法破坏协议。金钱和利润是此类行为的主要动机，这样做最终会令信誉受损，从而引发此类摩擦。

去年美国对中国光扶产品征收反倾销税后，中国光伏企业也采取了类似做法，即利用漏洞规避反倾销税，招致美方现在采取措施来填补漏洞。欧洲企业的投诉，几乎可以肯定会导致欧盟重启相关调查，而且我确信这次的结果将是征收惩罚性关税。其实这也没什么大惊小怪的，但肯定对光伏行业不利。有迹象显示，该行业的保护主义今年正在快速抬头。

再来简单看看来自万向的正面消息。该公司去年曾凭借收购破产的电池企业A123 Systems，一度登上媒体的头版头条。A123拥有生产供电动汽车使用、储蓄光伏和风力电能的高性能电池的技术，万向当时感兴趣的也是这方面的技术。

万向宣布与日本NEC组建合资公司，共同抢占中国电网储能市场机遇。万向的公告语焉不详，但看起来是万向提供从A123收购的技术，NEC则供应自己的电池并提供新能源技术。

这看起来是很不错的合作，可让经验尚浅的万向与资历颇深的NEC联手，推动一项拥有很大潜力的西方技术实现商业化。至于双方的合作如何发展，还需拭目以待。但对于双方的合资公司会推出一些前景不错的创新产品和举动，我持谨慎乐观看法。

一句话：欧洲可能重启反倾销调查，并最终向中国光伏产品征收惩罚性关税；万向与NEC组建的合资电池公司，看起来潜力十足。（完）

**中移动力推4G业务 获利料进一步承压**

中国政府数日前不同寻常地指令电信三巨头控制各自营销开支的消息余温尚存，但是从中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布的计划细节看，该公司这次似乎要逆势而上。在本周上海举行的一场重要电信展会上，中移动高层行事高调，极力推进4G服务明显是他们多次谈话的重点。

这表明中国移动将在年内大力开展4G营销，其营销开支不大可能出现任何降低。然而，开支大增很可能会给该公司的盈利水平进一步增添下档压力。过去三个季度以来，中移动的利润呈现每况愈下的情况。

即将浮现的营销开支上扬趋势可能是中国政府指令电信巨头们控制开支的诱因。中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)今年稍晚也可能大幅提高4G营销开支。无论监管者意愿如何，中国移动看似大力促销的决心已定，今年将销售1亿部4G移动设备。我反复看了几遍这个数字，以确定其准确性，毕竟这相当于中国移动现有7.85亿用户规模的八分之一，着实是个大数。

中国移动当前的4G用户仅有650万，这相当于今年年初推出4G服务以来每月新增用户仅100万左右，由此看来，年内销售1亿部4G设备不可谓不是一个极具雄心的计划。中国移动4G用户规模还很小，我个人不知道有什么人愿意使用基于本土TD-LTE技术的4G服务。

当我再次细看这篇报导的时候发现，销售1亿部设备是中国移动今年的销售目标。在新增4G用户方面，该公司的目标是5,000万户。每个用户人手两部设备的比例与中移动现有650万用户持有约1,200万部设备的水平相当。这意味着中国移动的4G战略将聚焦在向每位用户推销多部设备上，但在很多人当下已经太多设备在手的现实面前，中移动无疑面临一场硬仗。

让我们做个简单的计算，看看中移动究竟需要做出什么行动来实现自己的4G目标。在今年剩下的7个月里，该公司需要新增4,350万用户，也就是说每个月需要新增620万左右。同期，中国移动需要每个月销售大约1,260万部4G设备。

我报导中国通讯行业多年，上述数字超过我过去所见的任何一次，而过去的市场饱和度要远低于现在。中国的移动通讯市场饱和度已经大幅提高，中国移动需要加倍努力才能争取让那么多4G用户入网。

当然，我也要指出的是，中国移动可能会通过向其2G和3G老用户提供非常便宜的升级服务，以此获得一大部分4G用户。如果4G服务和新手机足够便宜，像我一样仍在使用2G和3G服务的很多人就可能会受到吸引，升级到4G服务。但是无论怎样来看，今年下半年中国移动在4G服务营销上很可能要有大笔开支，而我预计这将进一步拉低今年接下来几个季度的获利水平。

一句话：中国移动很可能在今年剩余时间里大幅提高营销开支，以实现其雄心勃勃的4G服务目标，而这将导致其接下来几个季度的获利水平进一步下滑。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌

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