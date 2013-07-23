《阳歌专栏》麦当劳和肯德基冰块细菌超标

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**麦当劳和肯德基冰块细菌超标**

全新的一天开始了，这意味着又到了在华外企最新丑闻曝光的时候了。这次说的是麦当劳(MCD.N)及百胜集团(YUM.N)旗下的肯德基，被曝店中提供的冰块细菌超标。本月一连串外资企业的丑闻被曝光，为夏日里新闻乏善可陈的国内媒体提供了大量素材。

很难判断一时间这么多外资企业丑闻曝光是有意为之还是巧合使然，毕竟丑闻的性质都不相同。我猜测至少部分丑闻曝光的时间是有意安排的，中国政府寻求利用这类新闻丑化一向口碑不错的外国品牌。类似丑闻也是很好的媒体素材，有助于分散民众的注意力，不再盯着中国经济放缓、腐败以及食品安全丑闻等国内问题。这些负面报道也部分反映出中国政府对西方政府去年对中国企业众多调查的失望。

我承认，我的注意力是被“麦当劳肯德基等冰块细菌超马桶水”的标题吸引过来了。该标题暗指肯德基提供的产品与冲马桶的水一样脏。

这里的“马桶水”实际上指的是“自来水”，因为用来冲马桶的水与厨房里的自来水是同一来源。很多人说，中国的自来水应该先煮沸，杀死细菌，但我个人认为，北京、上海等大城市的自来水是可以直接饮用的。

中央电视台的报道称，肯德基冰块中的细菌含量高于国家标准19倍，高于马桶水12倍。麦当劳也超过国家标准，但超出不多，其冰块的细菌含量也低于马桶水的细菌含量。

报道还将矛头对准了中国本土的一家快餐连锁店--真功夫，该快餐店中的冰块也被发现细菌超标。我承认，报道中的内容有一定警示意义，因为这似乎说明，这三家连锁快餐店或许直接在冰块中使用了自来水，而没有先煮沸或者使用其他手段灭菌。

正如意料之中的是，肯德基发表了表面化的致歉声明，称将采取措施消除问题。麦当劳和真功夫也发表了声明，称将严肃对待报道内容，但没有致歉。此事只是肯德基遭遇的最新麻烦。去年，央视的另一篇报道称，肯德基的鸡肉中含有过量抗生素。今年春季，上海爆发H7N9禽流感疫情，消费者对鸡肉避而远之，肯德基遭遇重创。

这次曝光的丑闻几乎确有其事，但我认为其他中国企业可能也存在类似问题。这起丑闻也是外资企业本月以来一连串负面新闻中的最新一起。基于这一趋势，我猜测这不会是最后一起，预计未来两个月将出现更多有关外企的负面报道。

一句话：肯德基和麦当劳曝出的食品安全丑闻只是近期以外企为目标的一连串负面报道中的最新一个，后续很可能还有更多类似的消息。

**学而思发喜报 教育股或迎来新的增长期**

经历过去两年痛楚期后，中国民办教育行业迎来了前景光明的早期迹象，学而思教育XRS.N发布了不俗的业绩报告。该公司不仅发布了远超之前指引的业绩，还预测当前季度业绩增速将加快，主要得益于该公司全面重组业务开始见成效。学而思教育业绩表现不俗，还促使两家投行上调其目标价，暗示长期承压的中国教育类股可能迎来新一轮上涨期。

学而思教育和新东方EDU.O都曾是西方投资者的宠儿。鉴于中国新兴富裕阶层对教育服务的需求日益增长，西方投资者曾认为此类行业会强劲增长。但这两家公司为了追求快速扩张，在北京、上海等大城市所建的教学网点过剩，加上还面临迪士尼(DIS.N)、培生(PSON.L)等外国对手的竞争，导致他们的利润率下降。

作为大规模裁员计划的一部分，学而思教育和新东方等企业一直在关闭业绩不佳的教学点，同时还在酝酿新策略以重新推动公司增长。就拿学而思教育来说，该公司正在向竞争不太激烈的小城市大举发力，同时还专注于小课堂教育和一对一个性辅导等业务，这些领域蕴藏着更大的潜能，但营收通常比大课堂教育低。

在全面重组业务和新业务重心带动下，学而思教育报告截止5月的财季营收增长24.5%至6,140万美元，较之前指引高端还超出约200万美元，增幅则超过之前两季的14%和20%。此外，该公司预测当前季度营收增速将达30-33%。

业绩报告出炉后，学而思教育股价小幅上涨2%至10.96美元，接近一年高点。高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)均上调了该公司目标价，并将该公司股票评级维持在“买入”。高盛将该公司12个月目标价上调6.7%至16美元，摩根士丹利则将其目标价上调5%至14.30美元。

作为资深金融记者，我并非总是很信任分析师的股票目标价，其通常比较看涨，意在让投资者感兴趣。但就此事而言，学而思教育和新东方因类似理由，确实看起来都是很吸引人的投资。这两家公司都进行了大规模重组，更加注重业务运营的质量，而不是尽可能多的开设教学点。

此外，面对过去两年一系列会计丑闻导致中概股长期低迷的情况，这两家公司应都拥有相对严格的会计准则。新东方曾遭到美国证券监管机构的调查，但最终没有被发现存在违规行为。

在这波中概股危机中，许多规模较小的中资企业纷纷退市，投资者对中概股的兴趣也缓慢恢复，学而思教育和新东方股价因此在过去六个月上涨约30%。尽管如此，这两家公司的股价仍较危机前水平低30%左右。

中国经济放缓导致许多消费者削减支出，中国民办教育行业仍将面临一些重大阻力。因此，目前断言这些公司业绩好转趋势能否持续仍为时尚早。不过，如果这些公司的业绩在今年剩余时间仍以更强劲的势头增长，无疑会表明这些公司最终重回稳固的基础，并在接下来两年可能迎来光明的前景。

一句话：学而思教育最新业绩表明，该公司在全面重组业务后可能迎来新的强劲增长期。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。