《阳歌专栏》肯德基和康宝莱在华濒临寒冬

图为肯德基在北京一家店面内的工作人员在等待顾客上门。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**肯德基和康宝莱在华濒临寒冬**

肯德基母公司百胜集团(YUM.N)和个人护理产品制造商康宝莱(HLF.N)是两家很不错的美国企业，他们都曾依赖中国经济发展带动业务增长，如今则突然主动出击，采取全新措施避免之前的灾难重演。眼下正值禽流感高发季，百胜集团称肯德基在华业务未见下滑迹象；与此同时，康宝莱宣布其产品在台湾获得放心品质产品称号，该公司正在寻求避免如新(NUS.N)上月在华遭遇灾难在其身上重演。

这两家公司的最新动向表明，对于曾经在中国市场寻求新增长点的西方企业而言，该市场正在快速化为一把双刃剑。一方面，中国市场拥有13亿消费者，对许多西方大型消费企业而言可谓一片沃土，沃尔玛(WMT.N)、宝洁(PG.N)等企业也在中国市场取得成功。但多数此类企业却发现，受负面宣传和消费者以低价为重影响，中国市场同时也是棘手之地。

先来看看百胜集团的情况。随着人感染H7N9禽流感新增病例增多，该集团可谓麻烦缠身。H7N9禽流感病毒在去年这个时候首次被发现，感染病例中许多患者死亡，肯德基在华业务因此受到重创。由于消费者担心吃鸡肉感染禽流感，肯德基一些店铺的业务减半甚至更糟糕，作为重灾区的上海业务受创尤为严重。

如今，尽管人感染H7N9禽流感病例增多，但该公司已经摆脱影响，并且还称尚未看到对今年在华销售的任何直接影响。中国卫生部门证实，1月期间出现127例人感染H7N9禽流感病例，新华报道称年内已有21人死于H7N9禽流感。

我敢说，我在上海认识的人对禽流感都还算淡静，只有一两个朋友提醒我别吃鸡肉。上海已明智地关闭所有活禽市场，以降低禽流感疫情再次爆发的几率。随着流感高发季的到来，我预计禽流感新增病例还会增多，肯德基业务因此下滑也在所难免。不过，如果形势处于可控制范围，那么影响也将远远小于去年。

康宝莱的处境则略有不同，该公司寻求避免沦为与如新类似的命运。如新因过于激进的销售方式，上月遭到中国政府的批评。康宝莱与如新一样，都是通过与客户私下见面的方式直销产品，而非传统的店铺销售模式。两家公司在西方经常因涉嫌传销而受到指责。

康宝莱宣布，台湾相关机构授予该公司产品放心质量称号。几乎可以肯定，该公司宣布这一消息意在提升其产品在中国大陆监管机构眼中的形象，其实并无太多实质意义。但问题的症结在于该公司的营销方式，而非是产品质量，而且我对该消息能否缓解其改革在华业务模式的压力表示怀疑。

一句话：禽流感相关疑虑今年对肯德基在华业务的冲击可能有限，康宝莱可能因激进的营销模式，成为继如新之后遭中国当局调查的企业。

**微信红包大获成功让竞争对手羡慕不已**

春节短信拜年方式在过去三年肯定已经改变，这从中国科技企业高管纷纷借助微博在春节假期推广微信红包便可见一斑。对于微信红包产品的大获成功，大多数评论称赞有加，甚至略带敬畏之情。但来自阿里巴巴方面的评论有酸溜溜的味道，新浪(SINA.O)高管的评论亦无溢美之词。

我认为微信红包是腾讯(0700.HK)的高明之举，融合了该公司的多项业务打造出这一几乎肯定受到微信数亿用户欢迎的产品。此外，鉴于微信红包是以电子形式向亲朋好友送红包，因此实际上蕴藏盈利的潜力。

从诸多方面看，微信红包与春节短信拜年大同小异。我还能记起在自己做记者时，中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)发布每年春节期间用户发送数亿拜年短信新闻稿的情景。如今此类报道基本上已经销声匿迹，这可能与电信运营商不愿发布显示短信日渐失宠的数据有关，原因是消费者更多的选择使用微信及其他多媒体服务相互拜年。

微信红包允许用户将银行卡与微信账号绑定，然后向可通过电子形式向其他用户派发的虚拟红包打钱。腾讯其实似乎并不想通过微信红包这个产品本身赚钱，而是从用户把银行卡与微信账号绑定中受益。腾讯试图在微信平台上建立有盈利潜力的电商业务，这则是至关重要的一部。相比之下，阿里巴巴旗下的支付宝钱包目前大约有1,000万注册用户。据腾讯称，大年初一初二，用户大约发放了2,000万个微信红包。

奇虎360QIHU.N高管陶伟华的评论相当中肯，对微信红包的成功大加称赞。百度无线高管岳国峰也认为微信红包大获成功，并称这对新浪微博而言是一个拐点。新浪微博过去三年发展势头如火如荼，近期活跃度开始下降。

阿里巴巴当然知道微信对其电商及电子支付业务主导地位的威胁。该公司去年秋季推出社交应用--来往，此后一有机会便大力推广该产品。该公司公关部负责人顾建兵在个人微博上对腾讯发布的一些春节推广成功数据表示质疑，新浪副总裁褚达晨的做法相对低调，但仍是颇有微词，暗示微信红包在年轻用户中受宠，新浪微博的“让红包飞”却是更成熟用户的选择。

显然，微信红包在春节期间大获成功是无法否认的，随着用户借助其在生日、结婚等其他庆祝场合发送虚拟红包，该产品在未来数月有望继续大受欢迎。鉴于中国互联网巨头角逐移动互联网龙头地位的大战仍在继续，我相信这项功能会成为新浪和阿里巴巴董事会在未来几周讨论的主要话题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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