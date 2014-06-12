《阳歌专栏》联想控股IPO好事将近（更新版）

图为电脑屏幕上显现的联想控股旗下联想集团的标志。 REUTERS/Tyrone Siu

（更新“联想”篇最后两段内容）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想控股IPO好事将近**

有关联想控股的最新报导表明该公司的IPO可能将近，这将为投资者提供新的投资选择。该公司创始人柳传志曾暗示，希望公司在2015年左右上市，但近期出现的一些其他迹象，引发媒体揣测该公司IPO进程加速，可能会在今年晚些时候上市。该公司会在何处上市仍是当下的主要问题，而内地和香港则是最可能选择的上市之地。

相关报导最大的看点是联想控股已经正式变更为股份有限公司，此乃上市前的必要步骤之一。该公司还披露了2013财年的财务数据，好让今后的潜在投资者一窥公司的情况。

先来详细看看联想控股的财务状况。该公司去年实现净利润增长20%，至21亿元；营收总额增长7.7%，为2,440亿元。联想在报告中指出，与前几年相比，公司增速放缓。该公司2012年利润和营收分别增长30%和20%。

联想控股旗下的成员企业联想集团(Lenovo)近期也发布截止3月底财年的业绩报告。根据报告，联想集团利润增长29%，为8.17亿美元，营收增长14%，为387亿美元。联想集团业绩强劲增长，表明联想控股旗下的其他业务增速缓慢，而且该公司也在年报中称，弘毅投资亏损扩大令其业务受创。

此外，联想控股还称其已于2月完成股份制改造，成为股份有限公司。今年早些时候有报导称，联想控股在多个省份申请上市环保核查。这也是上市前的必要步骤之一。

联想控股将香港作为上市目的地之一，让人颇感意外，因为柳传志曾表示希望公司在沪深上市。但当时正值内地长达一年的IPO冻结期，可能影响到柳传志的决定，而目前的情况是数百家急需资金的企业都在等待在沪深两地上市。

那么，对于联想控股而言可能会发生什么呢？作为投资选择，该公司的吸引力又有多大呢？至于第一个问题，我认为联想控股在香港上市的可能性日渐增强，原因是内地整体IPO形势不确定，由于市况疲软，监管机构不愿批准新的重量级IPO案。联想控股还有可能于今年稍晚些时候在香港和上海两地上市，融资总额可能高达50亿美元。

至于第二个问题，联想控股对于投资者而言似乎并非格外有吸引力。如果有人看好该公司，或许应该投资联想集团，因为后者的业务侧重于设备领域。弘毅投资是联想控股旗下的另一高调资产，但该资产却处于亏损状态，很难称为有价值的资产。不过，这在很大程度上只是个暂时的问题，因为去年的亏损主要是由整体市场疲弱导致弘毅投资估值降低造成的。

该公司最有价值的资产可能是董事长柳传志，不过他年纪渐老，已不太可能长期为公司掌舵。

一句话：联想控股可能在香港上市，时间或许就在今年稍晚些时候，融资规模将达到50亿美元，但由于公司增速放缓，投资者的反响可能有限。

**腾讯向搜狗开放微信搜索**

互联网巨头腾讯<0700. HK>在寻求与战略合作伙伴的协同效应上不浪费一分钟，有消息称腾讯旗下微信与搜狐展开最新合作。搜狐旗下搜狗搜索正式接入微信搜索功能，通过该功能可实现搜索微信公众号及微信内容。腾讯此前战略入股搜狗，两家公司将自己的搜索业务整合，形成中国第三大搜索力量。

从最广泛的角度看，这一举动延续了腾讯的并购模式，即在不直接收购的前提下对其他互联网企业进行战略入股。腾讯随后将战略合作伙伴的业务与自己的相关资产整合，通过其核心的社交网络和在线游戏业务发挥协同效应。以去年为例，腾讯将旗下“搜搜”搜索引擎与搜狐的搜狗合并。此外，腾讯还以4.48亿美元购买搜狗36.5%的股权。

现在双方又形成新联盟。通过搜狗的检索平台，用户可搜索到微信上的大量内容。此举标志着腾讯首次开放其微信内容。目前微信的活跃用户总数达到4亿。

对于微信对搜狗搜索开放的具体内容，各家报导不太清晰。相对明显的是，微信公众号的内容涵盖其中。这种账户本来就对所有微信用户开放，因而如果将其内容纳入搜索结果也没人有什么怨言。微信用户发表并转载的文章也可以在这一平台被搜索到。

此外，个人用户和民间用户团体之间的合作内容是否属于搜索内容尚不得而知。鉴于这种内容的私人属性，这点似乎不太可能。微信与搜狗的合作必将为搜狗带来大量的新流量，但这也会导致用户的抗议，因为此举可能会严重削弱微信的可信度。

短期内，他们的合作可能为搜狗带来某些亟需的新活力。自腾讯与搜狗去年合作以来，搜狗并未获得多少提振，其市场份额保持在12%。相比之下，奇虎360QIHU.N旗下的360搜索同期的市场份额则从22%上升至26%，而搜索巨擘百度(BIDU.O)的份额则从62%降至60%。

腾讯的最新动作看似与其近期入股京东(JD.O)类似。腾讯今年早些时候购得京东15%的股份，随后加至20%，并将旗下的易迅网与京东合并。紧随其后，微信也开始推出电商平台。

我们或许要等上至少半年，才能确认微信的加入是否会让京东和搜狗的业务出现大的变化。执行总是相当重要，腾讯在这方面拥有良好记录。我们须留意微信用户是否愿意在这一平台购物，是否愿意接受自己的微信内容在搜索引擎上被找到。但至少我要为腾讯采取创新而有趣的举措、尝试寻求与战略伙伴协同发展而点赞。

一句话：微信与搜狗的最新合作有助于后者获得市场份额，这也是腾讯寻求与不断增加的合作伙伴协同发展的一部分行动。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌/王琛

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