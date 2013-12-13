《阳歌专栏》雷军与董明珠下注10亿元对赌

**雷军与董明珠下注10亿元对赌**

周末临近，来看看中国企业界的一种新兴趋势，即一些新兴科技行业的企业家同传统行业的企业家进行高调对赌。设定最新赌局的是雷军和董明珠，前者来自高科技领域，是快速壮大的智能手机制造商小米的创始人，后者为格力集团(000651.SZ)的董事长，也被视为中国最成功的女商人。此类赌局基本上算是娱乐，含有宣传性质，但也是传统行业面临电商及其他新兴高科技商业模式挑战的真实写照。

在本周的颁奖典礼上，雷军和董明珠同获2013年中国经济年度人物，同时也设下了上述赌局。两人一度同台针锋相对，并且设下10亿元的天价赌局，赌的是小米营业额五年内能否击败格力。

小米若想赢得赌局，就得继续快马加鞭地增长，因为其年营业额只有300亿元，还不到格力逾1,000亿元的三分之一。不过，小米此前曾称其今年营业额有望增长一倍，明年有望再翻倍增长，这主要得益于小米手机受消费者热捧。小米手机只在网上销售，已形成了别具一格的“酷”形象。近期有外部投资对小米的估值达到100亿美元左右，格力的市值约为160亿美元。

董明珠认为，小米无法如此快地超过格力，因为格力依赖质量销售产品。她还称，小米的用户相比之下更加看重价格。鉴于绝大多数中国消费者都很看重价格，而且小米手机的质量也不错，所以我不知道是否该不该相信董明珠的观点。此外，我对这场赌局是否属于自发而起也略表怀疑，因为雷军以炒作和饥饿营销闻名。当然，如果这次的赌局是雷军的想法，整件事就是精心策划的宣传阴谋，那么也不足为奇。

毫无疑问，雷军对另一位科技巨人、阿里巴巴创始人马云与万达集团创始人王健林高调对赌后获得的宣传效果羡慕不已。去年，马云与王健林设定1亿元赌局，赌的是电商到2020年将在中国零售市场占半壁江山。王健林最近表示，与马云打赌是开玩笑，并透露很快会与马云合作，而且双方的合作是实体店与网店相结合的商业形式。

这样的对赌之所以备受关注，是因为参与方是挑战传统行业知名企业掌舵人的科技企业创始人，他们代表的是“初生牛犊不怕虎”的精神，譬如马云和雷军，面对各自企业的蓬勃发展势头，他们无疑都有点过于自信。与此同时，像王健林和董明珠这样的传统行业的企业家，意识到他们必须直面新的科技和业务模式，否则就有被创新企业取而代之的风险。对于这两场赌局，如果我能掐会算，会觉得能胜出的会是雷军和王健林。

一句话：雷军和董明珠的赌局似乎为宣传噱头，但也是传统企业面临高科技创新企业挑战的真实写照。

**易居中国削减发债规模**

过去一年里，投资者买入了大量中国互联网企业的债券，他们可能开始觉得买够了，有消息称在线房地产服务企业易居中国EJ.N已大幅削减可转债的发行规模。我认为，过去几个月里投资者对在美上市中国科技企业的兴趣回升，不过2014年上半年兴趣可能迅速下降，投资者转而关注其他企业。

易居中国本周早些时候称，计划发行高达2亿美元的可转债。但该公司现在表示，发行规模将降至1.35亿美元。该五年期可转债的转股价格为每股美国存托凭证16.80美元，较最新股价溢价30%。

一周前，行业龙头搜房网(SFUN.N)发行了3.5亿美元的可转债。搜房网最初打算发行2.5亿美元，因需求强劲而扩大了发行量。转股价较当时的股价溢价40%。携程网(CTRP.O)、新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)的情况类似，也是在强劲的需求下扩大了可转债的发行量，转股价的溢价也很大。

看好中国的人可能会说易居中国的情况是个特例，因此前发行可转债的几乎都是行业龙头，而易居中国则明显落后于搜房网，所以不能获得行业龙头所得到的溢价。

但很多人和我一样，觉得易居中国的不佳表现可能是近期美国投资者对中国科技企业热情见顶的早期信号，投资者的热情可能很快开始下滑。易居中国最新的业绩没什么不好的地方，营运获利上升四倍，营收增加43%，第三季度回归净获利。尽管易居中国不是行业龙头，其承销商也应该知道这种情况，会根据预期的需求调整发行规模。

我预计市场上仍有一些泡沫，特别是本周汽车之家(ATHM.N)成功上市交易，股价在上市首日一度大涨85%。不过易居中国削减发债规模可能对其他发债计划产生影响，我预计投资者对赴美上市中国企业的兴趣在2014年上半年会逐渐下降。

一句话：易居中国削减可转债发行规模，显示投资者对可转债的兴趣下降，预示2014年对新赴美上市中国科技企业的兴趣也将变差。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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