《阳歌专栏》易居中国分拆乐居上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**易居中国分拆乐居上市**

易居中国EJ.N准备分拆旗下乐居控股赴美上市。易居中国并未给出多少乐居的细节以及分拆上市的原因。我研究发现乐居的前身曾是一家上市公司。

中国互联网企业喜欢分拆上市。理论上讲，这种分拆上市是不错的主意，为投资者创造更多业务结构更为简单的企业，腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等巨头都拥有很多不同的业务。但现实往往截然相反，很多分拆上市的企业表现都不怎么样。

易居中国称，乐居已向美国证监会递交招股书。易居中国尚未决定乐居上市的规模，但在乐居上市后，易居中国仍将保持自己的大股东地位。

易居中国想测试市场的反应。声明公布后，该公司股价上涨3.6%，盘后交易中又上涨2.6%，暗示投资者感兴趣，易居中国可能继续推进乐居上市进程。

但需要注意的是，投资者近期对所有中国互联网企业上市都有兴趣，因此股价的正面表现可能并不代表投资者真的对乐居感兴趣。

乐居的前身新浪(SINA.O)乐居与易居旗下克而瑞合并而成的中国房产信息集团2009年在纳斯达克上市，但股价表现一直不佳，中房信2012年退市并与易居中国合并，乐居成为后者全资子公司。

中国互联网企业分拆上市的结果往往不佳。盛大互动和搜狐(SOHU.O)都曾分拆旗下业务上市，但表现都不佳，盛大甚至在尝试将分拆上市的盛大游戏GAME.O私有化。

这显然不是什么好兆头。而且当初中房信股价表现不佳，没理由认为乐居会表现好。目前正面的投资者人气或许能在短期内提振乐居，但长期来看很难维持良好表现。

一句话：易居中国将分拆旗下的乐居上市，后者股价可能获得短暂支撑，但长期表现料低迷。

**唯品会拟进行大规模融资**

我向来不喜欢“王婆卖瓜，自卖自夸”，但我上月所做的唯品会(VIPS.N)很快会进行重大融资的预测真应验了，有消息称该公司准备发行超过六亿美元的股票和债券。投资者对此并不是很兴奋，消息传出后唯品会股价小幅走低。但鉴于该公司股价去年一年就上涨八倍左右，投资者的如此反应也不算很糟。从战略角度看，唯品会大规模融资举动暗示其希望利用近期中国电商领域的并购热潮，而且在今年晚些时候可能还会宣布一些重大交易。

我虽然对唯品会融资早有预测，但要承认的是看到其融资规模时还是大吃一惊。该公司宣布，计划发行最多4亿美元可转债，同时保留在这批可转债发行情况不错时再发行6,000万美元债券的选择权。此外，该公司还计划二次发行114万股美国存托股份（ADS），同时保留额外发行17.1万股ADS的选择权。根据唯品会股价的最近收盘价，通过上述二次股票发行，唯品会可最多融资2亿美元。

这意味着唯品会通过这次融资将募集最多6.6亿美元。唯品会此举可与百度(BIDU.O)、携程(CTRP.O)、搜房网(SFUN.N)等互联网中坚企业的融资举动相提并论，这些企业在过去18个月发行可转债进行融资。

但唯品会与这些企业相比又大有不同。这些企业中的大多数上市已有五年甚至更长，是行业的领袖企业，而唯品会上市刚两年，且在近期才扭亏为盈。此外，唯品会虽然快速崛起，专注于折扣零售业务快获得了投资者的青睐，但该公司还未入围中国前三大电商企业行列。

在投资者当下突然喜欢上中国互联网企业的大环境下，融资6.6亿美元并不算很大的规模。京东近期申请赴纽约IPO，计划融资最多15亿美元，有望成为中国互联网企业赴美史上最大的IPO。新浪(SINA.O)也聘请投行负责旗下新浪微博业务上市事宜，打算融资最多5亿美元。

融资热潮突然兴起以及融资规模不断上升，这些都是要出现泡沫的迹象，而这也正是唯品会希望尽早融资的原因。我之前说过，随着投资者对此类新的融资交易感到厌倦，当前这波针对中国互联网企业的投资热情可能会在今年中期降温。

唯品会的发行计划看起来是恰逢其时，预计该公司基本上应当能实现融资目标。从战略角度看，唯品会可能会用这些融资在下半年进行一两宗大型并购。上月，该公司以1.32亿美元收购乐蜂网控股股权，为其进行的首个大型并购交易。中国发展过热的电商领域当前有许多降价待沽的企业，我深信唯品会可能会在接下来几个月斥资2亿美元或者更多进行并购。

一句话：唯品会计划融资6亿美元，而且应当能实现大多数或全部的融资目标，该公司随后可能会在今年晚些时候进行一两宗大型并购交易。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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