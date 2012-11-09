《阳歌专栏》联想利润率低迷 巨兽拟出售中华英才网

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想利润率低迷**

尽管联想获利超预期，该公司股价周四还是下跌了2.7%，显示投资者并不关心联想的业绩，甚至对联想有些不耐烦。周五早盘联想股价反弹，上涨超过4%，但这种矛盾的举动再度反映出投资者对联想和该公司的大交易态度冷淡。

联想今年三季度超越惠普(HPQ.N)，成为全球最大的个人电脑(PC)生产商，董事长杨元庆近期不停的吹嘘这一辉煌。联想在公布业绩时提到了智能手机的巨大进展，以及日本和德国等市场的进展，此前联想在这两个国家进行了并购。

联想称，其智能手机业务在中国迅速发展，从相对较大的厂家之一成长为中国手机市场五大品牌之一，拥有13%的市场份额。联想并未多谈其智能手机业务还在亏钱的事实，而苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和HTC(2498.TW)等公司都在盈利。不过杨元庆确实提到预计智能手机业务很快将实现盈利，当然是个令人振奋的信号。

联想智能手机业务反映公司整体特点：着迷于增加市场份额，尽管通常是在损失利润的前提下。正是对此的痴迷，造就过台湾宏基(2353.TW)的迅速崛起和同样迅速的陨落。

联想的利润率是全球前三大PC巨头中最低的。最新一个季度，联想的营运利润率为4.5%，较上年同期低了0.5个百分点，趋势令人担忧。惠普第二季营运利润率在7%左右，而戴尔DELL.O的营运利润率为6.2%。

甚至联想4.5%的营运利润率也有些误导性，因占营收约一半的中国业务利润率为6.2%，而亚洲和拉美的利润率仅有0.4%，北美利润率为3.7%。

我从杨元庆的话中解读出他终於承认利润率低下是个问题，未来提升利润率是重要任务。不过可惜的是，全球PC和智能手机的竞争不会很快缓解，如果联想希望提高利润率，可能不得不牺牲一些市场份额。我觉得杨元庆现在不会这麽做，他不会愿意在刚刚成为全球最大个人电脑生产商後就失去这个“头衔”。

估计未来几个季度联想的利润率和获利增长将继续举步维艰，特别是近期在德国、日本和巴西并购後的整合问题开始浮出水面。

一句话：联想利润率低下反映该公司牺牲获利以取得市场份额，明年情况不大可能改观。

**巨兽拟出售中华英才网**

我一直想知道，中华英才网2008年被美国同业巨兽（Monster Worldwide）MWW.N收购後究竟发生了什麽。如今终於有了答案，即这场联姻大致已经失败，巨兽计划售出该网站。此事应当不算太大的意外，因已有许多美国网络巨头在中国市场相继折戟，当中包括谷歌(GOOG.O)、雅虎(YHOO.O)和eBay(EBAY.O)等。

这种情况似乎表明，外国网络公司决定进军中国市场时通常都面临艰难的选择。一方面，他们可收购中国本土网站的少数股权，让本地的管理团队继续负责经营。在这种情况下，由於管理方式不同，通常会出现冲突和失败。

另一方面，这些美国网络巨头可建立自己的业务，或是购买已有企业的控股股权然後再安插自己的管理团队。但这种情况通常也会以失败收场，此类西方式管理团队通常无法全面了解中国市场，外国公司也不能涉足一些中国同业可进行的业务领域，比如像允许网站的盗版行为。

巨兽没有具体解释做出上述决定的原因，只能说计划出售中华英才网是该公司进行广泛重组的一部分。巨兽收购中华英才网始於七年前，2005年开始购股，最终以逾2.25亿美元代价全盘接手後者，当中包括2008年收购该公司55%股权成为其真正所有人的交易，而中华英才网七年来依然处於亏损状态。

面对眼下中国经济不景气的大背景，加上招聘市场相对低迷，巨兽会以什麽价格出售中华英才网尚不得而知。该行业领军企业前程无忧(JOBS.O)目前市值为15亿美元，而中华英才网的市值可能要低出很多。有意思的是，前程无忧的股价在周四交易中大涨8%，这在很大程度上与该公司出色的业绩表现有关，但该公司可能收购中华英才网以巩固市场领先地位，也可能让投资者为之一振。

此类收购交易的金额可能不会很高，因巨兽暗示其计划出售的不只是中国的资产，还可能销售其他全球性资产，以便能致力於改善陷入困境的美国本土业务。经过这麽多年後，巨兽既未能让中华英才网扭亏为盈，也没有将其打造成行业领军企业，这与许多美国网络公司的遭遇如出一辙。2000年代初期，雅虎和eBay曾分别以逾1亿美元的代价，收购了其相关领域的中国领头羊企业，之後这些企业快速陨落，最终沦为行业的无名小卒，个中原因我在上文也有所提及。

亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)等其他企业仍在中国市场摸索发展，但经过多年的努力，其在中国收购的企业仍未能跻身成为行业领袖。巨兽决定出售中国业务，明显还与其他更大的问题有关。不过，该公司进行大规模重组，是其甩掉这个表现逊色、从未真正实现过潜能的中国资产的方便借口。

一句话：巨兽计划出售中华英才网，是西方企业撤出形势严峻的中国互联网市场的最新举动。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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