《阳歌专栏》联想收购摩托罗拉移动主要瞄准品牌

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想收购摩托罗拉移动主要瞄准品牌**

我上周评论过联想集团董事长杨元庆对他收购IBM(IBM.N)低端服务器业务似乎并不兴奋，现在我们知道为什么了。看起来在杨元庆在协商联想公司史上最大一笔收购的同时，他已经接近于一笔更大的收购--买下洗尽铅华的昔日手机巨头摩托罗拉移动。联想集团(0992.HK)将斥资29亿美元，从谷歌(GOOG.O)手中买下摩托罗拉移动。这一价格已经不低，但比起谷歌两年前付出的125亿美元则相形见绌。看起来联想买到的只是昔日摩托罗拉移动的壳而已，这一交易因此看起来有些问题。

但不管你怎么看，对联想而言该交易是一大突破。这是中国科技企业最大一笔海外并购，还刷新了联想自己一周前创造的纪录。联想将支付6.6亿美元现金、价值7.5亿美元的联想股票，剩下15亿美元则将以三年期本票支付。最引人瞩目的是，谷歌将保留摩托罗拉移动所持有的绝大多数专利，后者被视为其最重要的资产。

假设这两笔交易都能完成，意味着联想今年至少斥资52亿美元用于并购。这是一个令人吃惊的数字，不过联想利用其股票支付大部分款项的方式颇具创意。从战略意义上讲，收购摩托罗拉移动的交易也更具吸引力，因为主要涉及的是智能手机产品，联想急需在这一领域补强实力，与领跑全球的三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)抗衡。

唯一的问题在于，如果谷歌保留了摩托罗拉移动在移动通信领域的多数专利，联想从这一交易中得到了什么？这个问题的答案看起来是摩托罗拉的品牌。这一品牌在六七年前当然是极具价值，当时摩托罗拉是仅次于诺基亚的世界第二大手机品牌。但摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE都过于关注于低端手机市场，错过了市场向智能手机的转变大潮，导致两家在当今的手机市场已无足轻重。

因此摩托罗拉这一品牌在我看来现在已不是那么有吸引力。这与近十年前中国电视企业TCL收购法国汤姆逊旗下电视制造部门的交易类似。像摩托罗拉一样，汤姆逊也曾是知名度很高的电视品牌，但在TCL收购时这一品牌已从巅峰跌落。关注往事的人会记得因为企业的整合问题，这一收购给TCL带来怎样的灾难，而且汤姆逊品牌也没有带来多少价值。

联想的收购不太可能像TCL当年的收购那样带来灾难后果，相当程度上因为摩托罗拉移动已经关掉了很多工厂，其中多数是在中国，而不是像汤姆逊那样在欧洲，后者的处置成本要高很多。不过，我依然怀疑更换东家的摩托罗拉移动是否能让消费者眼前一亮，因为联想有限的智能手机经验几乎都是局限于低端市场。

我也能感觉到联想和杨元庆的在如此短时间内的这两笔收购可能有些难以消化。两笔交易在我看来都不算太差，我甚至去年评论过收购IBM服务器企业是个聪明之举。不过这两家收购对象的核心业务并不够强劲，未来可能给联想带来一些麻烦，未来2-4年将面临消化不良的困难。

一句话：联想收购摩托罗拉移动主要目的是取得该品牌，但后者价值有限，公司未来消化并购可能有难度。

**工行借收购涉足欧洲市场**

在辞别蛇年之际，中资企业曝出两宗重量级海外并购消息，其一是中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)将以7.65亿美元控股收购南非标准银行旗下的欧洲交易部门；另一个则是联想集团(0992.HK)宣布拟以29亿美元收购谷歌旗下的摩托罗拉移动。但是，这两宗交易鲜有共同之处，唯一共同点在于两者都是中资企业斥巨资进行海外并购，而我更看好工行的收购。

工行将以7.65亿美元收购标准银行全球市场部门60%股权，后者总部设在伦敦，主营大宗商品、债券和外汇交易业务。此外，工行有权在未来五年内以5亿美元增持另外20%股份。如果工行行使这项选择权，标准银行则有权要求工行再出资6亿美元收购最后剩下的20%股份。

这意味着工行最终可能以近20亿美元完全收购该交易部门，从而成就工行2007年出价56亿美元收购标准银行20%股份以来的最大一笔海外收购案。工行利用与标准银行的合作关系不但开拓了非洲市场，而且还实现了向全球市场的扩张。这包括2011年以6亿美元收购标准银行阿根廷分支80%股权。

收购标准银行伦敦交易资产是工行全球化行动中的最新一步，延续了过去三年来积极的全球扩张趋势。去年11月，工行成功在伦敦发行20亿元离岸人民币债券，在中资金融机构总部中首家在欧洲金融市场发行离岸人民币债券。同时，工行还被国际监管机构金融稳定理事会认定为全球系统重要性银行，加入了“大到不能倒”银行之列。

工行最新行动很多集中在欧洲，包括去年首次风传的收购标准银行欧洲交易部门。在此之前，工行更加聚焦在新兴市场，通过与标准银行的合作开拓非洲市场，在东南亚、中东和拉美收购资产和新开分支机构。

工行并非中资银行中唯一一家在推进全球化发展战略。四大行中的另外两家，中国银行(3988.HK)(601398.SS)和中国建设银行(0939.HK)也在大步迈向国际市场，其中包括中国银行去年11月宣布将以7.2亿美元控股收购巴西工商银行。

但是工行无疑是四大行中动作最积极的一家。我个人认为工行的并购战略目标非常集中，预计工行在未来十年可能成为中国首家真正意义上的国际大行，足以与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、花旗银行(C.N)及摩根大通(JPM.N)在国际业务上展开竞争。

从更宽泛的角度来看，工行的交易以及其他中资大型银行最近发出的信号显示，中资银行在2014年可能加速在国际市场的收购。甚至尚未实施重要国际并购的中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)也可能首次迈出国门。我预计四大行将聚焦新兴市场资产，包括东南亚、非洲和拉美地区，以及西班牙和葡萄牙等欧洲二线国家陷入困境的资产。在这方面，今年预计将出现四到五宗重要收购案，其中一到两宗的价值将突破10亿美元关口。

一句话：中国工商银行最近在欧洲市场的收购交易预示，中资银行今年将加快国际收购，聚焦新兴市场和深陷困境的欧洲资产。（完）

编译/发稿：王燕焜/王凤昌

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