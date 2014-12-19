《阳歌专栏》乐视与微软合作 或仅是噱头

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**乐视与微软合作 或仅是噱头**

一句话：乐视网与微软的合作很可能是空谈，不太可能产生有意义的结果，这是该公司为分散外界对其问题的注意力所采取的部分措施。

乐视网CEO贾跃亭之前接受治疗，从公众视野消失了几个月，最近他重又回到聚光灯下，并宣布了一系列的新动作，以提振投资者信心，表明他对公司的发展仍有长远规划。最新的消息是，乐视网与微软达成战略合作，双方将在视频云计算领域展开合作。

至少从表面看，这一新合作对乐视网是个重大胜利，因为它不但赢得了一个像微软这样大的合作伙伴，而且是全球性合作，而不是仅限于中国市场。但我还是有点怀疑，认为这一合作更多是微软为其云计算业务寻找新的业务机会。如果是这种情况，或许微软并不太介意让乐视网使用自己的名字，而乐视网所关心的是让自己的名能与像微软这样的全球巨头放在一起。

乐视网肯定值得关注，因为它是最早发现在线视频巨大潜力的企业之一。该企业已发布许多产品，让消费者用他们的电脑、PC和智能手机来观看在线视频。但它也与中国的电视监管者产生冲突。中国监管者对乐视网和其他在线视频企业施加限制，以保护传统电视台。

贾跃亭夏天在赴美之后突然从公众视野消息，有关他可能留在国外以避开因公司问题可能遭受调查的传言迅速传开，这给该公司增加了更多麻烦。不过，两周前他又再次露面，并宣布了一些重大新举措，包括进军电动汽车领域，给该公司股票注入新的动力。

在此期间，该公司的股票一直各种波动起伏，6月时曾最高达48元，有关贾跃亭的传言出来后，其股价跌去约三分之一，贾跃亭再次现身并宣布新的计划后，乐视网股价有所回升，但仍在35元水平附近。

在这一背景下让我们看看乐视网与微软的新合作，以及合作的意义。网络搜索显示，西方媒体几乎没有对此进行报导，虽然乐视网确实也发布了自己的英文声明，中国媒体倒是对此进行了报导。

从微软的角度看，声明侧重该合作将使用其Azure云计算平台的事实。除此之外，没有太多细节，还有就是说了合作将侧重内容发布。我预计微软将以低价让乐视网使用其云服务器的空间，乐视网将负责开发和推广。乐视网对此并不太擅长，因为缺少中国市场之外的经验。

微软对于在华独自或与合作伙伴建立合资企业已驾轻就熟，不过其中极少有成功的。微软在中国市场推出的必应搜索引擎已经五年了，但仍没有太大影响力，其两年前推出的电子商务服务也是这个命运。乐视网在经营在线视频核心业务方面稍微更专注点，也更有经验，不过最近与监管相关的挫折和有关贾跃亭健康的问题都给该公司蒙上阴影。

总之，与微软的这个新合作看起来更像是个噱头，乐视网最近宣布的进军电动汽车领域的想法看起来也有点令人质疑。因此，我预计该公司在贾跃亭回归后还是要挣扎挣扎，我建议贾跃亭暂时先把重点放在其核心的中国视频业务上，而不是像与微软进行的这种新合作。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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