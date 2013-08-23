《阳歌专栏》礼来商业贿赂指控发酵

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**礼来商业贿赂指控发酵**
当我今天读到美国制药商礼来被控在华大规模行贿的报道时，我以为自己无意中拿到了旧报纸。事实上，这篇报道并非直接与指控有关，而是引述礼来一名高管的评论称，礼来正密切关注有关其在中国行贿的报道。报道称，礼来公司仅在沪皖大区推销两款胰岛素产品，一年单是通过医生直接回扣违规花费至少三千万元人民币。
我马上意识到，此事无疑是针对西方制药商的一系列最新行贿指控之一。本土媒体迅速意识到，发布针对这些企业的调查报道无碍。我曾写过一本关于中国媒体的书，所以我自诩这种报道模式对于中国媒体十分常见。传统上，新华社、中央电视台或另一家官方媒体会披露敏感话题的细节，这是一个信号，即告诉其他媒体报道这个话题不会有问题。
中国公安部7月份公布了一份报告，称英国制药商葛兰素史克(GSK.L)高管承认经济犯罪，包括利用旅行社等第三方转移30亿元，以便向医生和官员行贿。这份报告被中国媒体广泛采用，随后陆续曝光了对瑞士诺华制药NOVN.VX和法国赛诺菲(SASY.PA)的类似指控。
所以这篇关于指控礼来行贿的最新报道来得一点也不意外，也完全符合中国媒体此前的报道模式。《21世纪经济报道》引述礼来公司一位前高级经理的爆料指控礼来行贿。
根据之前案例的模式，礼来公司对该报道的回应是发表声明，称公司正密切关注有关在中国行贿的报道，并正在调查此事。在我看来，最有趣的不是行贿本身，因为行贿在中国的医药行业十分普遍。相反，更有趣的因素是，这种状况会延续多久，谁还会沦为受害者，中国对这些医药厂商的惩罚力度有多大。
截至目前，所有的受调查者都是大型外企，尚没有中国的大型药企受牵连。就刑事诉讼而言，我们迄今只看到针对葛兰素史克采取了这样的行动，包括扣押了若干名公司高管。我之前说过，当前这种状况似乎有点排外色彩，部分是由于外资企业的规模要比多数中国竞争对手大很多。
我认为，中国政府的矛头也会对准国内一两家药企，因为我确信多数中国药企或者所有国内药企都有类似行径。由于类似行为相当普遍，所以到底有多少人最终会被逮捕倒是趣事一桩。最后，我认为，葛兰素史克将成为刑事诉讼的主要罪魁，其他受牵连企业可能会通过缴纳巨额罚款、整顿业务而悄然了结。
一句话：目前针对制药商的反商业贿赂活动还将持续一两个月，多数企业最终只会被罚款，但不会面临刑事起诉。
**小米迈入百亿美元估值行列**
报道称，智能手机生产商小米新一轮融资给公司的估值超过100亿美元。大概两年前，电子商务企业京东商城的估值也曾迅速上升，一家投资机构称京东估值超过100亿美元。京东的估值随后迅速下滑。尽管小米迅速崛起，我觉得小米的估值也可能过高，因投资者过于乐观，智能手机市场的竞争还是非常激烈的。
报道称，小米联合创始人雷军透露了上述估值，此前有报道称小米上个月完成约20亿美元的新一轮融资。报道很好地总结了小米的融资和估值上升节奏：2010年完成4,100万美元的融资，估值2.5亿美元；2011年，估值达到了10亿美元；2012年，估值达到40亿美元。最新的估值虽然增长速度略有下降，也比一年前增加了一倍多。
小米刚刚推出售价799元的红米手机，进军低端智能手机市场。因红米手机销量强劲，小米预计今年营收超过260亿元，比2012年126亿营收高一倍还多。小米还表示，明年营收可能超过500亿元。
我们应该将小米的估值和其他杰出的科技企业进行对比。在海外上市的中国互联网企业中，只有腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)拥有更高的市值。电商阿里巴巴估值也远高于100亿美元，一些人称阿里巴巴的估值可能达到1,000亿美元。新浪(SINA.O)和奇虎360QIHU.O等互联网企业的市值不足100亿美元，PC巨头联想集团(0992.HK)的市值在100亿美元左右。
我认为，小米估值的迅速上升和雷军造势至少部分相关，而雷军造势的能力确实很强。有趣的是，俄罗斯Digital Sky Technologies（DST)是小米的主要投资者之一，该公司也是Facebook(FB.O)的早期投资者，也非常善于造势。外界认为，DST是两年前推动京东估值达到100亿美元的推手之一，京东的估值随后下降至60亿美元附近。
我认为几乎可以肯定小米目前被高估了，其估值不太可能继续上升，甚至可能很快开始下降。小米受益于低端智能手机的蓬勃发展，但是即将到来的价格战可能对小米构成冲击。我预计未来两年小米的估值停滞不前甚至下滑，因为维持增长速度很困难。
一句话：小米新一轮融资给公司的估值达100亿美元，或许过高，未来一两年估值可能停滞不前甚至下降。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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