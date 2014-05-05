《阳歌专栏》日本Line和微软Xbox打算进军中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**日本Line和微软Xbox打算进军中国市场**

据报道，日本移动即时通讯巨头Line和微软Xbox游戏机准备进入中国市场。依我之见，Line的计划看起来令人十分振奋，该公司的产品在亚洲很快就获得了良好反响，在中国市场亦有望受到欢迎。与此同时，我对Xbox进军中国则持不太乐观的看法，Xbox多年来在中国水货市场一直有售，而且还将面临本土大量新品的竞争。此外，微软选择与东方传媒集团（SMG）旗下的百视通(600037.SS)合作，这对我而言也无过多兴奋之处。

先来看看Line的相关情况。据报道该公司将牵手豌豆荚进军中国市场。过去两年，曾数次传出Line打算进军中国市场的消息，涉及的潜在合作伙伴包括奇虎360QIHU.N、中国移动(0941.HK)(CHL.N)等。

Line与豌豆荚牵手的最新报道似乎可信。过去几周，我留意到上海出现了一些关于Line的广告，暗示其正式服务很快会推出。选择豌豆荚作为合作伙伴似乎很不错，尤其是相较与中国移动和奇虎360进行合作。

相比之下，豌豆荚是相对受欢迎的应用商店运营商，其执行长为谷歌(GOOG.O)在中国的一位高管，还拥有诸多重量级支持者，包括高盛、日本软银、创新工场等。

在腾讯(0700.HK)微信主导、阿里巴巴旗下来往亦有一定影响力的中国移动即时通讯市场，Line要做的工作肯定还很多。此外，美国同业Whatsapp可能也看中了中国市场，前者去年被Facebook(FB.O)收购。不过，鉴于Line在亚洲其他市场很受欢迎，加上在中国又有很强的合作伙伴，意味着其在中国市场很快就能占据一席之地的可能性很高。

我对微软计划在中国市场推出Xbox游戏机持不太乐观的看法。根据最新报道，微软将通过与百视通去年成立的合资公司在中国市场销售Xbox One。XboxOne将于9月登陆中国市场，零售价为4,999元（800美元），较美国市场的起售价500美元要高一些，但鉴于中国进口关税高，这样的定价也无不同寻常之处。

我觉得索尼(6758.T)也会宣布关于PlayStation的类似计划，因为该公司也曾暗示有意进入中国游戏机市场。不论是微软还是索尼，都将不得不与中国本土企业推出的日益增多的各类互联网电视产品竞争，很多此类产品带有游戏机功能。此外，我对微软选择与百视通合作表示质疑，该公司有国企背景，仅面向上海市场，看似并非最佳合作伙伴。

微软向来都不善于找到出色的中国合作伙伴，导致该公司的绝大多数非软件类产品在中国市场都以失败告终。我觉得Xbox在中国市场的反响也不会很好，登陆中国市场的前12个月销量可能仅数千部。

一句话：Line牵手豌豆荚进军中国市场是明智之举，有望很快在市场受到欢迎；由于中国游戏机市场竞争激烈，加上选择的合作伙伴不理想，微软在中国市场推出Xbox或许会以失败告终。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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