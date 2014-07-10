《阳歌专栏》绿叶制药在狮城遭冷遇 转赴香港受热捧

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**绿叶制药获得香港投资者认可**

俗话说“一个人的垃圾可能是另一个人的财宝”，这对绿叶制药(2186.HK)来说非常贴切，该公司在香港上市获得了投资者的认可。该公司在香港获得了高估值，上市首日表现强劲；这与此前在新加坡上市时的情形截然相反，当时其并不受投资者关注，最终于2012年选择了私有化。

一些分析师称，绿叶制药可能开启在纽约和新加坡上市中国企业更换上市地点的潮流，这些企业的股价因人气不足表现低迷。但我觉得香港投资者非常成熟，仍会寻找增长潜力大的企业，过去两年从纽约和新加坡退市的很多企业并不满足这样的条件。

绿叶制药去年获利增长86%至3.28亿元（5,300万美元），似乎拥有强大的增长秘诀。该公司在香港上市融资7.6亿美元，估值达30亿美元。该估值是2012年私募股权企业将绿叶制药私有化时支付金额的近六倍。

绿叶制药IPO定价位于招股价区间的高端，上市首日一度上涨18%，最终收高13%，表现强劲。一则媒体报导指出，另外一家从新加坡转到香港上市的四环医药(0460.HK)表现也很好。四环医药2009年从新加坡退市，一年后在香港上市。四环医药在新加坡上市时的市值为5亿美元，在香港上市时市值达到37亿美元。该公司股价随后又上涨了80%，目前市值为67亿美元。

绿叶制药转赴香港上市的强劲表现，肯定会让近期买入在美国和新加坡上市的低估中国企业的私募股权公司感到振奋。2010年起，纽约和新加坡有53家企业已经退市或正在退市，包括分众传媒和盛大游戏GAME.O等。约60%的退市获得了私募股权公司的支持，这些企业所处的行业包括医药、酒店、芯片和IT咨询等。

我部分认可退市后前往香港上市的做法，特别是那些在新加坡和欧洲股票市场上市的企业。新加坡是重要的金融中心，又离中国不远，理论上说是不错的上市地点。但实际情况出入很大，赴新加坡上市的大企业很少能获得成功。纽约的情况不同，那里有专门投资中概股的群体，他们很成熟，能够了解这些企业的故事，正确评估其价值。

在新加坡上市的企业尝试改为赴香港上市可能取得一些成功，但我觉得从纽约退市后赴香港上市的企业股价没多少上行空间。分众传媒和盛大游戏就是典型的案例，两家公司的营收和获利都因市场竞争和运营问题大幅放缓。纽约投资者看到了这一点，如果这些企业未来几年试图转赴香港上市，香港投资者也会发现其中的问题。

一句话：因人气低迷而从纽约退市的中国企业不太可能在香港取得更大的成功，除非他们能够展示强劲的增长潜力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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