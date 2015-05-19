《阳歌专栏》分众传媒将借壳宏达新材在A股上市

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**分众传媒将借壳宏达新材在A股上市**

一句话：分众传媒可能在未来一个月内完成A股借壳上市，开启曾在美国上市的中国企业回归A股、寻求更高估值的潮流。

数字化媒体集团分众传媒正在努力成为从纽约股市回归A股的首个中国企业，报导称分众传媒已经选中在深圳上市的宏达新材(002211.SZ)实施借壳上市。分众传媒回归A股的工作已经进行了一年多。

很多西方投资者可能对此举感到不解，因为分众传媒和宏达新材的业务差别很大。但这样的借壳上市在香港很常见，这些壳公司一度拥有真实的业务，但最终未能蓬勃发展。这样的企业在西方国家市场往往会被迫退市，但香港和内地的上市企业一般不会退市。

因此中国证监会可能欢迎和鼓励借壳上市，从而助其清理那些核心业务已经消亡的企业。宏达新材似乎就是这样的企业，2014年营收超过1亿美元，营运亏损约为500万美元。分众传媒2012年营收接近10亿美元，获利2.38亿美元，此后私有化并从纳斯达克退市。

报导指出，宏达新材的股票已经停牌半年时间，分众传媒已敲定借壳A股上市公司宏达新材的上市计划，目前正准备将上市材料递交深交所。分众传媒拒绝透露现有股东会获得多少宏达新材股份。借壳上市的通常做法是分众传媒股东将公司整体卖给宏达新材，宏达新材大量增发新股换取分众传媒的资产。

分众传媒创始人江南春持股比例接近27%，是公司大股东；方源资本持股接近20%，复星持股约17%，中信资本持股约10%。凯雷在分众传媒2013年初退市时发挥了关键作用，不清楚是否仍持有分众传媒的股份。

分众传媒准备递交的上市材料显示，此次上市的估值目标为450亿元左右。分众传媒退市时的市值为27亿美元。也许有人会对分众传媒估值的巨大差异感到吃惊，但需要指出的是，过去一年里其他在A股市场上市的中资企业的估值也出现大涨。

暴风科技(300431.SZ)上市后首月股价大涨约20倍。暴风科技曾尝试赴纽约上市，但未能成功。其在A股上市的巨大成功吸引了广泛关注，很多企业都羡慕暴风科技300亿元左右的市值和600倍左右的市盈率。

分众传媒此前曾提到过A股借壳上市的计划，近期从美国退市的中国企业将密切关注事情的进展。如果一切顺利，巨人网络和7天连锁酒店等近期退市的中国企业也将迅速回归A股。中国投资者更加熟悉这些企业，对财务基本面不那么看重，料会给他们更高的估值。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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