《阳歌专栏》蒙牛收购雅士利 推动乳业整合潮

**蒙牛重金收购雅士利 推动乳业整合潮**

蒙牛乳业(2319.HK)周二公布收购雅士利国际(1230.HK)全数股权，作价约114亿港元。这是蒙牛乳业过去一个月来宣布的第三宗重要战略合作行动，也是中国乳品行业亟需的重要整合举措。过去五年来，中国乳品行业可谓是多事之秋。蒙牛乳业掀起的整合行动还引入了外资企业，正是该行业重新获得消费者信任的良方。中国食品行业高度分散且经常曝出违规丑闻。

在过去五年里，中国食品安全问题频发，最早可追溯到2008年的三聚氰胺奶粉事件。自此之后的丑闻涉及面更加广泛，包括最近曝光的激素鸡和假羊肉事件。

很多问题的根源在于市场高度分散，多达几千家小企业和个人商户为饭店、市场和食品杂货店供应产品，其中又有很多属于无照经营，产品质量很不可靠。

自从三聚氰胺奶粉事件以来，蒙牛乳业的业务一直受到影响。上月，该公司宣布将增持中国现代牧业股份至28%，涉及金额超过4亿美元。上月稍晚，蒙牛乳业宣布与法国达能合资新建酸奶企业。本周，蒙牛乳业宣布收购雅士利国际全部股份。

上述三宗交易均涉及外资企业，将有助于中国消费者恢复对乳品行业的信心。消费者对很多国内食品企业过度削减成本和疏于质量管理心存忧虑。现代牧业的前大股东是世界着名的私募巨头KKR，雅士利国际的股东则包括私募基金凯雷。雅士利国际还从新西兰采购产品，新西兰方面的质量控制更加严格，食品安全丑闻也很少见。同样，达能是国际食品领域的知名品牌，也是多数中国消费者信任的公司。

投资者对蒙牛乳业的行动表示欢迎，感到这家公司可能成为中国乳业值得信赖的领军者。蒙牛乳业股价自5月初以来已经累计上涨了逾30%，其中包括本周宣布收购雅士利国际之后上涨的6个百分点。

中国不但需要鼓励乳业整合，还需要鼓励很多其他食品制造商创建一些全国性行业巨头，以其规模和资源优势实施更严格的质量管理，确保产品安全。业务规模和内部管控正是很多中国消费者更信任达能、麦当劳和宝洁等外资品牌的原因。

通过鼓励行业整合，中国或许不仅能够恢复消费者对国内一些有发展潜力企业的信心，而且还可能帮助这些国内品牌发展成为国内市场的巨头，未来亦可能有能力与国际巨擘们在国际市场竞争。

一句话：蒙牛乳业在过去一个月里第三次实施战略性并购，推动中国乳业亟需的行业整合，未来或许还有更多行动。

**擎天科技将赴港上市**

媒体报道称，擎天科技打算赴港上市。这可能预示着更多中国高科技企业选择香港而非纽约作为上市地点。

我个人认为这种情况看起来是好的，因为香港的投资者更可能了解和欣赏大型中国科技企业。新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)等企业在香港家喻户晓，而大多数企业在美国市场则较鲜为人知。知名度不高导致很多买入中国科技企业的美国投资者是做空投资者和对冲基金等短线炒家，这些炒家对股价的迅速波动比对公司的长期增长前景更感兴趣。

报道称，由阿里巴巴集团持股25%的软件公司擎天科技希望上市融资约6,000万美元，本周开始接受机构投资者的认购。承销商包括中国国际金融有限公司和中国招商银行国际，这两家都熟悉香港市场。

此次IPO规模在高科技企业中相对较小，亮点在于上市地点是香港而非纽交所或纳斯达克，这与大多数中国科技企业不同。3月，电子商务网站科通芯城也曾表示，希望明年前往香港上市，而非纽约。

目前为止，在香港上市的大型中国科技企业只有2004年上市的腾讯(0700.HK)一家。了解中国互联网行业的人都知道，该公司股价上市后大幅飙升，目前在300港元附近，是IPO价格3.70港元的80多倍。

阿里巴巴旗下的B2B电子商务网站阿里巴巴网也曾赴港上市，但上市后表现不佳，去年该公司被私有化，价格和IPO价格相同。近期的报道称，其母公司阿里巴巴集团可能也考虑赴港上市，这将为香港市场带来大幅提振。

财务丑闻引发的在美上市中国企业所面临的长期低迷状态已经进入第三个年头，此后只有几家中国科技企业赴美上市，很多人怀疑强劲投资者信心是否还能回来。

港交所要求所有主板上市企业上市前三年必须盈利，这条规定将会把很多中国科技企业拒之门外。当然，香港市场越来越大的吸引力可能让更多中国科技企业推迟上市，以满足盈利要求，我预计未来几年越来越多的企业会这样选择。

一句话：擎天科技选择赴港上市反映香港市场对中国科技企业的吸引力越来越大，未来两年这种趋势或加速。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

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