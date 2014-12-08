《阳歌专栏》复星收购Club Med遭遇对手

图为百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**复星收购Club Med遭遇对手**

一句话：复星应该退出Club Med竞购战，以免支付过高的价格，尽管该公司可能在亚洲进行的扩张拥有很大潜力。

愿意出大价钱购买被低估西方资产的不只是中国投资者，这是私募股权企业复星国际(0656.HK)陷入法国度假连锁集团Club MedCMIP.PA竞购战后学到的。这是我首次看到中国企业加入大型西方资产的竞购战，这可能预示中国企业将面临来自西方投资者的更多竞争，因他们希望抄底低价资产。

有报导称，近期安邦保险收购纽约华尔道夫酒店以及阳光保险收购悉尼喜来登公园酒店时都曾遭遇竞价。但中间人往往抬高竞争性报价从而让被出售的资产看起来更有吸引力，只有竞购战打响后观察者们才能够看到市场真实的状况。

最新报导称，与意大利投资者Andrea Bonomi有关的一支基金意外地提出将收购报价提升至每股24欧元，对Club Med的估值为9.15亿欧元（11亿美元）；三天前复星刚刚将收购报价提升至每股23.50欧元。

一年多以前，复星与欧洲保险巨头旗下的私募股权公司AXA Private Equity一起参与Club Med管理层收购，最初提出的收购报价为每股17欧元，较当时的股价溢价23%。目前的收购报价比当时的股价高约75%。

复星计划利用自己的关系在亚洲建设更多Club Med度假村。意大利买家的计划不那么明确，意在将Club Med私有化，在未来三至五年稳定其财务，然后采取下一步大规模行动。法国监管机构要求复星在12月19日以前做出回应。

2013年5月，我曾说过复星收购Club Med是明智之举。但一年多以后，复星需要支付更高的价格完成其最初的计划，如果出价每股24.50欧元，比最初的收购报价高约44%。

复星出价收购Club Med后在全球并购中非常活跃。该公司收购了葡萄牙最大保险集团和纽约一栋大型办公楼，并参与投资了一家新的大型好莱坞影视公司。该公司还曾试图竞购美国出版巨头福布斯传媒，但未能如愿以偿。

复星董事长郭广昌是个精明的商人，他显然看到了Club Med如果能在亚洲进行扩张，吸引中国游客，将拥有大的潜力。但Bonomi似乎也很坚决地想收购Club Med。我建议郭广昌谨慎行事，或许考虑放弃收购，以免支付过高的价格。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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