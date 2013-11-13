《阳歌专栏》微软和索尼向IM和游戏领域发力

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**微软和索尼向IM和游戏领域发力**

昔日科技巨头微软(MSFT.O)和索尼(6753.T)分别在中国即时通讯（IM）和游戏领域发力，以求在这个蓬勃发展的市场里保持活力。这两家公司不但在中国也在国际市场艰难地寻觅发展方向，并在近期调整了管理层，以求重写昔日的辉煌。微软正式结束与中国本地企业的长期合作关系，旨在推进在华旗舰IM服务；索尼在游戏领域的动作引发媒体关注，有消息称该公司计划在中国推出PS游戏机。

微软和索尼均视中国为其最大的市场之一，不过它们最近并未获得中国消费者的太多关注。随着智能手机和平板电脑热销，微软的当家产品Windows电脑操作系统正在快速没落；与此同时，其他移动和便携设备取代传统的电视机，也让索尼的日子不好过。

为了与时俱进，微软涉足互联网领域，在2011年斥资85亿美元收购Skype即时通讯平台，并在今年早些时候将后者与MSN合并。有些奇怪的是，微软关闭了除中国以外其他所有市场的MSN运营。在中国，微软与香港Tom集团(2383.HK)九年来始终合作运营Skype业务。

如今，微软与Tom集团分手，微软表示希望组建新的合资公司来经营中国的Skype业务。声明的方方面面都显示微软缺乏规划和方向，而这似乎是该公司这些日子在中国市场的战略。MSN一度曾是中国炙手可热的IM平台，但用户随后大量流失，我自己也不使用该平台了。在与Tom集团合作期间，Skype就没有得到过适当的推广，结果是该服务在中国几乎无人问津。

与此同时，腾讯(0700.HK)旗下的QQ和微信服务很快成了市场主角，微软已经靠边站。Tom集团甚至在微软尚未找到Skype的新合作伙伴前就宣布结束合作，这个事实表明微软确实混乱不堪。鉴于此，我觉得任何关于Skype的在华新合资企业，也会一如与Tom集团的合作以失败告终。

再来看看索尼的情况。该公司新任执行长KazuoHirai最近首次在中国市场亮相，并称公司计划向中国游戏市场引入PS游戏机，此言引起媒体的关注。由于直到近期中国还是禁止进口外国游戏机产品，因此不能将这么晚才涉足中国市场归咎于索尼。作为Xbox游戏机的生产商，微软上月也表示计划通过与上海百视合作，进军中国游戏市场。

在微软最早宣布该消息时，我就说过该公司此举似乎为时已晚，对于索尼的计划我也持相同看法。Hirai在讲话时其实并没有太多聚焦游戏机板块，要知道这可是索尼产品组合中很少的亮点之一。活动期间的其他发言也了无新意，其中一位高管预测索尼今年在华业务将录得两位数增长。对我而言，这似乎没有让人感到兴奋的地方，不过对于像索尼这样日渐衰落的企业而言，任何增长或许都是好事。

一句话：微软和索尼在中国市场的IM和游戏业务规划含糊不清，表明这两家公司内部混乱且业务缺乏侧重点。

**徽商银行表现平平 达内计划赴美上市**

10月底的几周里，中国企业海外上市来势汹汹，但过去两周里势头有些放缓，因投资者的注意力回到公司质量和增长前景等重要问题上。徽商银行(3698.HK)上市首日表现平平，不利于其他等待赴港上市的大陆银行。媒体报道称，培训企业达内准备最早明年初上市，上市地点可能是纽约。报道还指出，达内一位高管来自近期遭到做空机构攻击的网秦(NQ.N)。

判断58同城(WUBA.N)和去哪儿网QUNR.O成功上市带来的短暂IPO盛宴是否已经结束可能还为时尚早。我猜测投资者的一些猜疑情绪又回来了，准备上市的企业需要付出额外努力说服市场自己的股票具有长期投资价值。我认为，增长前景不错的优质企业未来一个月里能够闪亮登场。值得关注的一个重要因素是其承销商是谁，因高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等顶级投行在目前的环境里似乎能更加容易地吸引投资者。

除徽商银行外，还有很多内地的银行准备赴港上市。这些银行可能更加倾向于在上海或深圳上市，因为投资者更加熟悉他们，而且对其财务报表可能不那么关心。但是内地股市冻结IPO长达一年，迫使这些急需资金的银行转投香港。

徽商银行融资12亿美元，是香港三年来规模最大的银行IPO，上市首日股价上涨约2%。上周赴港上市的重庆银行(1963.HK)也表现平平。我个人不会投资城市商业银行，它们中的大多数可能有大量隐藏的不良贷款，因金融危机期间向地方政府发放了大量贷款。上海银行和广发银行也在等待赴港上市，我预计投资者也会不冷不热。

媒体报道称，达内计划最早明年初上市。但报道没有提供太多细节，仅表示达内为软件工程师提供培训，高盛是其投资者。报道还指出，网秦前首席财务官季苏海近期加盟达内，领导上市事宜。季苏海表示，离开网秦的决定和浑水的做空报告毫无关系。

达内上市看起来还挺遥远，我猜测该公司将观察明年一季度的市场人气，再决定是否采取行动。徽商银行和重庆银行的平平表现，500彩票网赴美上市人气不高，这些似乎都不利于未来几周的IPO。

一句话：投资者对中国企业海外上市更加谨慎，但增长前景良好的企业仍能获得很大兴趣。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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