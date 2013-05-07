《阳歌专栏》假羊肉风波让百胜头疼

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**假羊肉风波让百胜头疼**

好像在中国遇到的麻烦还不够多，百胜集团(YUM.N)眼下再次遭遇食品安全风波的冲击。我将这次食品安全事件称为年度最糟糕丑闻。关注中国的人士应该知道，我所说的是最新曝光的假羊肉事件，事件中一些厂家将狐狸、水貂、老鼠等肉品掺杂至羊肉中，然后销往不知情的餐馆。

在事件曝光后，一些媒体援引食品安全官员的话称，这些假羊肉可能流入了一些大型饭店运营商的供应链，其中包括百胜旗下的小肥羊火锅店。

百胜迅速作出回应，称旗下小肥羊火锅店与近日曝出的掺假羊肉丑闻无关。该公司一名发言人称，小肥羊的羊肉只从两家经批准的供应商进货，没有任何证据表明掺假产品进入其供应系统。

关注这一行业的读者应该记得，百胜2011年收购了小肥羊，以在快速增长的中国市场实现多元化发展，将经营范围从传统的快餐扩展到更传统的饭店。在那以后，关于小肥羊的消息不多，在百胜更为专业和世界水平的管理体系中，小肥羊理应好于以往。

尽管百胜否认此次事件给其带来任何安全问题，新的食品安全丑闻肯定会在至少未来一个月对小肥羊的经营造成巨大冲击，且持续时间或许会更长。关于假羊肉丑闻的细节很多，过去一周全国羊肉消费量可能已经骤降。小肥羊只是报道提及的连锁饭店之一，但是因其知名度较高以及同百胜的关系，遭到了媒体的集中关注。

过去一个月，百胜在中国的肯德基快餐店也遭遇头疼问题。肯德基在中国有4,000家餐厅，占据百胜全球利润的很大一部分。因担心H7N9禽流感，消费者减少肯德基快餐消费，肯德基中国4月销售额大幅减少。

百胜力图教育消费者，称煮熟的鸡肉中所有的细菌都会被杀死，因此可以安全食用。但这并没有太多效果，就我个人的经历为例，我过去几周去过的几家上海肯德基餐厅都门庭冷落，一些店里大片区域暂停使用以避免看起来店内太空旷。

我认为，当百胜发布有关禽流感对肯德基影响的报告时，我们将会看到肯德基4月在华销售下降40%或更多。在人们淡忘对禽流感的记忆、开始重新消费鸡肉之前，肯德基的销售可能仍将以两位数的速度下降，一直持续到至少6月。

百胜所遭遇的双重打击，先是禽流感后是假羊肉，充分表明国内外饭店及食杂店运营商在中国食品市场面临的风险。在这两起事件中，百胜本身并没有做错什么，其产品应该也都可以安全食用。但这并不能阻止中国消费者群起抛弃肯德基，而且我还认为，自假羊肉丑闻曝光以来，小肥羊的生意可能也会遭遇同等程度的下滑。

一句话：中国假羊肉风波给百胜集团带来新的头疼问题，将对其小肥羊连锁火锅店经营造成重大冲击，百胜在中国市场可谓雪上加霜。

**阿里巴巴为估值预期降温**

阿里巴巴曾让市场对其将进行的超大规模首次公开募股（IPO）寄予厚望，如今该公司似乎试图在为如此高的期望降温。该公司的基调为何突然转变？显然，阿里巴巴是想防止重蹈Facebook(FB.O)的覆辙。Facebook的IPO在最终变为现实时已被过度炒作，从而几乎注定会以失败和让人大失所望的结局收场。

尽管相关消息是未具名消息人士的非正式说法，我还是乐于看到阿里巴巴转变基调。阿里巴巴2005年被雅虎(YHOO.O)收购40%股权时估值为30亿美元左右，此后该公司估值一路飙升，目前有些对其估值的预测已超过1,000亿美元。

在雅虎最初的投资后，阿里巴巴也出现了许多变化，淘宝和天猫业务如火如荼，支付宝服务蒸蒸日上，这些都是最显而易见的变化。但有些观点认为，近些日子该公司估值的攀升速度似乎比其营收和利润增速快出许多。而在去年9月时，阿里巴巴的估值还只有350亿美元左右。

我们先来看看最新报道。两家重量级媒体同时援引未具名消息人士的说法称，阿里巴巴希望设定一个比Facebook更保守的估值，后者去年IPO时估值超过1,000亿美元。报道没有透露消息人士的姓名，也没有说明消息出处，我觉得该消息不是出自阿里巴巴内部人士，就是来自接近该公司IPO事宜的投行。众所周知，Facebook的IPO就是一场灾难，该公司股价在上市后一度被腰斩。

媒体最新报道称，八家投行分析师目前对阿里巴巴估值的预测中值约为620亿美元，这与该公司预测今年营收增长59%相比仍相对较高。这样的预测意味着，阿里巴巴的估值与中国最大互联网企业腾讯(0700.HK)的估值大致相仿，后者目前的估值也约为620亿美元。这样的估值看起来更实际一些，对阿里巴巴创始人马云而言似乎也已足够。

从更广泛的角度看，最新消息传出的时间点似乎表明，阿里巴巴已经在试探市场，并可能在今后几个月启动IPO。该公司尚未就上市具体时间表发表评论，市场目前揣测其可能在今年或明年上市。

我之前曾说过，马云已为阿里巴巴IPO做了大多数必要的准备，目前只是在等待恰当的机会窗口以启动上市计划。对于中国企业而言，过去一年美国和香港IPO市场可谓不温不火，但最新迹象显示这种情况可能正在改变，中石化炼化工程（集团）和银河证券本周将赴香港进行IPO，融资规模合计将达35亿美元，有望成为半年来最大的IPO交易。

如果这两家公司上市后的最初几周表现不错，许多观察人士可能会宣布，过去一年经历的IPO严冬正式结束。届时情况若真是如此，那么今后数月可能会有许多企业纷纷赶赴纽约或香港上市，而阿里巴巴很可能就是其中一员。

一句话：如果香港和纽约IPO市场回暖，阿里巴巴可能会以600-700亿美元的估值在接下来几个月上市。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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