《阳歌专栏》中国内地新款iPhone上市料表现平平

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国内地新款iPhone上市料表现平平**

大家都在关注苹果(AAPL.O)新推出的两款iPhone上市后首个周末的销量，我不得不说，来自中国的早期数字看起来很不怎么样。我应该说明一下，我所要引述的数据并不完全，结论也主要是自己的猜测。根据消费者目前对新iPhone的冷淡态度，我认为能卖到iPhone 5的水平就不错了；iPhone 5在中国大陆上市的时间很晚，市场表现很一般。

作为一名上海居民，我比较确信几乎没什么人对即将上市的iPhone非常感兴趣。我的朋友们都不打算买iPhone 5S或是iPhone 5C，iPhone的价格是很多廉价智能手机的两倍甚至更多。华为和小米等企业生产的廉价智能手机迅速获得国内消费者认可，几乎没有受到“中国制造”的影响。很多消费者起初不肯购买国产手机。

中国联通(0762.HK)(CHU.N)称，截至周一，已经收到超过10万部iPhone订单。另外一则报道援引花旗分析师称，首个周末的iPhone销量料能达到775万部，不只包括中国大陆，也包括日本和香港等地的订单。新款iPhone本周五正式上市。

我觉得联通的订单数相当一般。该数据大约是四五天的订单量，意味着最终的销量可能翻倍至20万部。中国电信(0728.HK)(CHA.N)也在销售iPhone，可能更加激进，或许能够获得25万部订单。两家订单合计在50万部左右，随着iPhone的上市，第一个周末销量可能翻番至100万部。花旗的预测看起来更为乐观，因为775万部订单中一半可能来自中国大陆。去年12月，iPhone 5在大陆上市后第一个周末卖出了200万部。

根据以上的分析，新的iPhone应能在第一个周末卖到200万部左右，和iPhone 5去年上市初期的销量表现大体相当。一些人可能会说，新的iPhone能保持之前的销售水平就应该让苹果开心了，但我需要指出的是，这一次中国大陆的消费者是第一时间买到iPhone。

当然，在作出最终结论前还是要看到一些实际的数字。如果第一个周末销量不足200万部，苹果将感到失望。现在看来苹果很可能感到这种失望，因为全球的消费者和投资者都对苹果这次推出的iPhone感到失望。

一句话：苹果新款iPhone在中国上市后首个周末销量料为200万部或更少，表现相对比较差，因为造势不够且市场竞争激烈。

**虚拟运营商牌照有望10月发放**

金秋十月简直就快成了中国的电信黄金月，许多相关重大事件都会在当月发生，当中包括期待已久的4G牌照发放，还有备受期待的中国移动(0941.HK)(CHL.N)制式iPhone获入网许可等。不过，当月最重大的事件或许非发放虚拟运营商牌照莫属，中国电信监管机构可能会宣布向首批不超过六家虚拟运营商发放牌照。

关于虚拟运营商的消息最早是在今年初传出的，眼下媒体又援引至少一家未具名申请牌照的企业称，虚拟运营商牌照可能在下月某个时候发放。需要指出的是，相关报道的消息来源并不完全可靠，申请牌照的企业常常对工信部释出的信号时存在过度解读之嫌。

不过，10月发放虚拟运营商牌照，无疑与包括工信部在内的各种业内消息之前释出的信号吻合。此外，10月发放该牌照，可让新牌照获得者有大约3个月的时间，来为在春节前后推出相关服务做准备。

作为关注中国电信行业长达十余年的观察者，我没法指出此类变化会向该行业注入多少新活力。过去十几年来，中国投资数以十亿美元为中国移动、中国联通(0762.HK)(CHU.N)及中国电信(0728.HK)(CHA.N)兴建网络。尽管如此大规模投资，还拥有全球规模最大的移动用户，但由于这三家行事缓慢的国企占有主导地位，中国电信市场仍是全球发展最为缓慢且缺乏创新的市场之一。

目前断言这项计划能否成功仍为时尚早，我怀疑这三家电信国企可能会设法从中阻挠，以破坏他们新的虚拟运营商伙伴并扼杀竞争。不过，我对一些关系较强的企业持谨慎乐观态度，尤其是像苏宁这样的大企业，他们拥有力争成为大型虚拟运营商的资源和决心。因此，虽然中国移动制式iPhone获入网许可及4G牌照发放或许会成为10月的重磅事件，但我个人觉得当月最轰动的事件将非发放虚拟运营商牌照莫属。

一句话：中国电信监管机构可能会在下月发放虚拟运营商牌照，意味着春节前中国电信市场会出现最多六家虚拟电信运营商。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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