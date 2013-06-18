《阳歌专栏》新东方或进行私有化

图为一名女性在北京一处公园读书，身旁是“中国人学英语”的宣传画。 REUTERS/Wilson Chu

**新东方或进行私有化**

一个多月前，我曾预测新东方(EDU.N)可能成为下一个进行私有化的在美上市中国企业。媒体报道俞敏洪的谈话和其他传言暗示该公司可能确实在进行私有化。四月底，新东方公布相对不错的季度业绩，但是美国投资者不为所动；因一系列财务丑闻导致投资者人气低迷，越来越多的在美上市中国企业启动私有化计划。

媒体报道，新东方创始人兼首席执行官俞敏洪表示：“我到今天还对新东方上市感到后悔。”报道指出，俞敏洪此前也做出过类似评论，不过与之前不同的是这次的讲话更有分量，因有传言称新东方正在和私募股权基金接触，洽谈私有化事宜。

柯莱特CIS.N、文思海辉PACT.O和先声药业SCR.N等企业近期也提出了类似的私有化计划。这些企业有一个共同点：股价远低于两年前，当时爆发了在美上市中国企业信用危机。很多企业抱怨称，其他中国企业的不正当行为导致他们受到了不公平的惩罚，尽管获利强劲而且增长前景良好，股价仍被低估。

新东方就是如此。今年早些时候，该公司股价一度跌破15美元，而2011年时该公司股价高于30美元。过去两个月，新东方股价有所攀升，目前在22美元附近，或许部分受益于私有化预期。

去年夏天，新东方宣布因涉嫌会计违规，受到美国证券交易委员会调查。这导致该公司股价当时大幅下跌。与此同时，一家做空投资者发布了一份报告攻击新东方，致使其股价一度跌破10美元。美国证券交易委员会随后为新东方正名，称该公司没有不正当行为。我相信俞敏洪和很多高管在危机那几周肯定睡不着觉。

此后新东方股价一路回升，不过仍远低于之前的高点。随着新东方关闭一些运营状况不佳的学校，公司业绩再次表现强劲。但是，去年遭到做空投资者攻击以及投资者对中国企业的质疑显然继续困扰着俞敏洪，这可能是俞敏洪提到后悔上市的原因。

我们知道，确实有一些资金雄厚的私募股权公司试图为此类私有化融资，比如红杉资本和凯雷。新东方或许真的在探讨私有化融资的事宜，该公司目前的市值有34亿美元，相对较大。凯雷近期参与了分众传媒的私有化融资。新东方或许会在年底前宣布私有化计划。

一句话：新东方首席执行官俞敏洪后悔上市的言论和该公司私有化的传言意味着新东方可能在年底前提出私有化计划。

**eBay可望获得中国第三方支付牌照**

中国的监管者从未在任何事情上快速做出决定过，在允许外国企业进入第三方支付等新兴市场上，这种状况更明显。在开始向国内企业颁发第三方支付牌照逾两年后，外国企业仍在等待获得在这一市场中的平等权利。不过现在美国电子商务巨擘eBay(EBAY.O)称，该公司可能很快会成为中国这一市场中首家获得牌照的外国企业，在其中国竞争对手领先两年时间的情况下，这对eBay来说既是一个巨大的机会，也是一个不小的挑战。

在过去两年，随着本土及国际企业大举进军中国电子商务市场，中国这一行业繁荣发展。中国电子商务销售额今年一年预计将达近2万亿元。中国企业，特别是阿里巴巴的支付宝、腾讯(0700.HK)的财付通以及行业巨头银联，从这一趋势中赚取大量财富，而西方大型企业则被迫在这一市场之外等待参与机会。

eBay及其旗下PayPal网上支付平台是冀望从中国这一市场中分一杯羹的外国参与者中最活跃者。PayPal早在2011年9月就曾表示，那时已申请中国第三方支付牌照，之后也多次称仍热切希望在获得准许之后进入这一市场。尽管已经等待很久，中国监管者仍未对外资企业发放这种牌照。

现在，eBay首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）称，该公司看到了“令人鼓舞的迹象”，并预计eBay可能很快成为中国首家获得第三方支付牌照的外国企业。为了不让外界期望过高，多纳霍很快补充说，他不知道牌照何时能真正拿到，称“可能需要三个月或者五年”。

显然多纳霍知道的比我多很多，因为他的公司人员一直在同负责这一过程的中国金融监管者接触。但基于我报道中国各个行业较长的经验来看，我想提醒eBay以及其他可能在申请第三方支付牌照的企业，不要对这种“令人鼓舞的迹象”过于兴奋。

我的经验绝大部分来自科技和电信领域，这两个领域的监管者在审批上行动极其缓慢。中国工信部在“研究”超过四年后才最终发放移动通信3G牌照。该部还要求每家手机生产商为每款新手机取得一个牌照，而这正是导致苹果(AAPL.O)新iPhone在中国上市时间总比全球晚数月的原因。

作为中国的反垄断机构，中国商务部也没做得更好，在批准大型国内国际并购交易上，商务部所需要的时间也比其他国家类似机构多出数月。这一长时间延迟曾迫使至少一家企业对其数十亿美元的交易进行重组，也令企业在其计划被批准或驳回之前因处于不确定状态而使业务受到影响。

不过我也要公平地说，中国监管者对所有企业所体现的官僚作风都差不多，不会特别针对eBay和PayPal。但在本案例中，第三方支付发牌体系的特点，显然让潜在的外国竞争者相对于中国企业处于明显劣势。多纳霍的此番言论是在一个行业活动上对记者提问的回应，所以我对近期宣布发放新牌照持怀疑态度。不过，eBay对此肯定更有经验，所以他的最新言论也可能暗示，中国或许最终会在今年底前向外国公司发放第三方支付牌照。

一句话：eBay首席执行官的最新评论暗示，中国或许会在今年底前向外国企业发放第三方支付牌照，而这已经比国内企业获得牌照晚了超过两年。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王凤昌/程芳

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