《阳歌专栏》诺基亚与当当网品牌仍受较高认可

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**诺基亚和当当网品牌仍受较高认可**

在甫发布的在华企业品牌认可度调查中，大牌企业诸如联想(0992.HK)、腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等高居榜单前列，而昔日的行业巨擘当当网DANG.N以及诺基亚NOK1V.HE也收获了令人诧异的好成绩。该调查还包含其他一些让人意想不到的结果，包括惠普(HPQ.N)未能进入最受认可台式与笔记本电脑品牌行列。作为昔日的全球PC领头羊，惠普在中国陷入品牌认知危机。

所有这些表明在中国打造和维持品牌认可度的艰难，这里消费者忠诚度较低，低廉的价格通常是促使他们作出购买决定的最重要因素。也就是说，当当网与诺基亚仍被视作大品牌的事实，也显示出一定的翘尾因素。这两家企业都曾是各自领域的领头羊，但在过去两年，随着各自地位的削弱，它们已淡出投资者的关注。

我们来仔细看一下这份调查报告。由具有政府背景的中国企业品牌研究中心进行的这次调查涵盖领域广泛，从口香糖到电动剃须刀以及汽车等等。腾讯是互联网企业中的领头羊，其网络游戏品牌认可度排名第一，微博和网络门户的认可度排名第二。阿里巴巴在其核心的电子商务领域成绩斐然，旗下淘宝和天猫商城分别取得购物网站认可度第一与第二的位置。

令人意外的结果是，当当网在购物网站品牌认可度中排名第三，超过竞争对手京东商城、苏宁易购以及沃尔玛(WMT.N)的1号店。当当网还获得网络书店认可度的第一，显示出该公司在其最初经营领域仍拥有很强的认可度。

当当网在调查中的好成绩与其财务状况的快速下降形成鲜明对比，在与资金来源更好的对手的竞争中，当当网深陷亏损已有一年多时间。这些调查结果显示，尽管其财务状况恶化，当当网在中国消费者的脑海中仍有一些价值。但若该公司不尽快扭转亏损态势，这一资产也可能很快打水漂。如果当当网在明年的调查中下滑几个名次抑或是完全从排名中消失，我也将不会感到奇怪。

同时，诺基亚在中国手机品牌价值方面排名第二也让我感到诧异，该公司击败了苹果(AAPL.O)，位居国际领头羊三星电子(005930.KS)之后。还是要说，这一结果可能反映出一个事实，即诺基亚曾是中国手机品牌多年的领头羊，尽管在过去两年该公司未能抓住智能手机快速崛起的机遇而落后一大截。去年第四季度，诺基亚甚至未能进入中国10大智能手机品牌榜，跻身榜单的包括一些不太知名的企业比如金立和小米等，这正反映出诺基亚落后的有多远。

在诺基亚与当当网取得令人诧异成绩的同时，惠普则从三大台式机与笔记本电脑品牌榜单消失，联想在这两个领域都占据了首位。我认为，过去两年惠普全球总部的动荡也导致该公司在中国失去关注焦点。随着惠普在中国市场日渐式微，我觉得它不太可能很快东山再起。

一句话：诺基亚与当当网依然强劲的品牌认可度是它们在中国的重要资产，但若二者不尽快扭转下滑态势，这一优势也可能会消失殆尽。

**本田和沃尔沃面临新问题**

本田汽车(7267.T)中国南部一个零部件工厂工人罢工，沃尔沃与中国经销商因虚增销量发生冲突，这是两家公司最近面临的新问题。此前中日领土争端导致中国消费者抵制日货，令本田和其他日本汽车厂商在华销量剧减，现在这些企业仍在受此影响。沃尔沃于2010年被中国汽车厂商吉利(0175.HK)母公司收购后一直处于困境。

先来看看本田罢工的消息。媒体报道称，3月18日位于广东省为本田提供变速箱的一个工厂发生罢工，因工人对加薪幅度感到不满。管理层迅速介入并提高加薪幅度，该厂2,000名工人第二天回到了工作岗位。尽管这则消息是个不详的预兆，但很意外的是竟没有成为头条新闻。

罢工规模并不大，也不会给本田在中国的运营带来多大影响。但是情况和三年前广东发生的罢工类似，当时为本田和丰田(7203.T)提供零部件的多家工厂出现一系列罢工，当时的罢工也是发生在春节后，通过社交媒体的传播，引发其他工厂的工人也举行罢工。

我强烈认为这次罢工不会是今年该地区的唯一一次罢工，企业和地方政府如何应对对能否迅速有效解决未来发生的罢工至关重要。本田似乎从三年前的罢工中得到了经验教训，迅速行动，满足工人的要求。虽然他们的方法本次很奏效，但其他工厂的工人可能因此受到鼓励而提出类似的要求。

同时，据媒体报道，瑞典汽车生产商沃尔沃发现中国经销商通过虚增销量来从公司骗取返利。2011年也曾发生过类似的事情。向媒体透露此事的沃尔沃高管试图将此事说成好消息，称中国经销商2012年存在低报销售以平衡账簿的行为，这意味着去年公司的表现比之前认为的要好。

这是保守的沃尔沃瑞典管理层与更为激进但常常不那么守规矩的中方管理层之间不断冲突中的最新一例。瑞典管理层倾向于将沃尔沃打造成中端品牌，而吉利希望将其打造成高端品牌。双方在生产上也存在分歧，吉利希望在中国建立大规模沃尔沃生产基地。

我认为这种文化上的冲突一时半会儿结束不了，这对沃尔沃和吉利都不好。因此沃尔沃前方的道路料将坎坷，因瑞典管理层与中国母公司仍将在很多方面产生冲突。

一句话：本田一个零部件工厂罢工，沃尔沃与中国经销商发生冲突，对两家公司都不好，类似情况可能继续发生。（完）

编译：张家伟/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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