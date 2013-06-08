《阳歌专栏》爱乐奇和雪球财经完成新一轮融资

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**爱乐奇和雪球财经完成新一轮融资**

面向电子商务等主流行业互联网公司的融资或许正在枯竭，不过在线教育和信息行业的两笔新融资显示，仍有资金追逐那些处于发展中的细分行业。这两笔融资规模都相对较小，反映出短期内中国科技行业不会出现1亿美元或规模更大的新融资。这些新领域可能出现不错的投资机会，最终获得大型竞争对手收购或赴海外上市。

这两笔融资的规模都在1,000-1,500万美元。少儿英语智能学习产品提供商爱乐奇完成第三轮融资，规模达千万美元。我不熟悉这家公司，预计融资规模在1,000-1,500万美元，合6,000-9,000万元。坦白讲，我对于没有更多企业试图发展在线教育行业感到有些奇怪。目前为止，民间教育领域主要由实体学校主导，包括新东方(EDU.N)、学而思XRS.N和迪士尼(DIS.N)等。

过去两年，这些传统的教育企业增长大幅放缓。部分原因在于竞争激烈；部分原因是这些企业在扩张过程中无法轻易积累大量资金，因为运营成本和学生人数直接相关。相比之下，在线教育的效率则高得多，因可以避免教室租赁和教师工资等固定支出。我不大了解爱乐奇，不过其所处的行业拥有不错的增长潜力，该公司又是行业内相对领先的企业，我觉得不错。

媒体报道，雪球财经完成第二轮融资，获得晨兴资本和红杉中国基金1,000万美元投资。我对雪球财经更加熟悉，因为我们算是同行，都向投资者提供上市企业的资讯。雪球财经特别关注在美上市的中国企业。雪球财经创始人方三文原为网易(NTES.O)的副总编辑，几年前我和雪球财经探讨过合作问题，目前也仍在使用雪球平台发布一些评论。

我认为雪球财经不错，因为这家公司处在一个相对欠开发的领域，专注于为股票投资者提供有质量的信息。不过这些企业和很多新闻网站面对类似的挑战，大多数雪球用户是散户，不愿意为信息付钱，因此雪球财经可能不得不依赖广告等其他营收渠道。

爱乐奇和雪球财经离被收购或上市都可能还有至少两三年时间，而雪球财经在这段时间里估计赚不到钱。这些企业显然没有定位服务和线上葡萄酒销售那么抢眼，但是这种低调并更为传统的线上业务或许会面临较少后来者的竞争。

一句话：爱乐奇和雪球财经未来两三年可能仍需要再获得两三轮融资，之后才能等到被收购或上市机会。

编译：李富强 发稿：王凤昌

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