《阳歌专栏》境外投资者将迎来投资中国市场新花样

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**境外投资者将迎来投资中国市场新花样**

有两则消息显示，大量的中国投资产品正在慢慢变得可供西方投资者选择，当中包括许多存在质量风险的选择。像中国移动(0941.HK)(CHL.N)等知名企业及腾讯(0700.HK)等重量级互联网公司，这些公司的股票在纽约和香港等地上市，多年一直都可供西方投资者选择。如今，又有一批资质二流的企业进入市场，具体进展表现在两个方面，分别是中国信达资产管理公司准备赴香港首次公开募股（IPO），以及在美国上市、可直接投资中国A股的交易型开放式指数基金（ETF）面市。

我建议想投资这些新产品的投资者要慎之又慎。我个人并不投资中国A股，部分原因是不想影响文章的客观性，同时也觉得A股市场过于波动，不符合我的胃口。中国的非主权债产品风险更大，其中的多数是地方政府发行的债券，用于根本靠不住的一些投资项目。中国企业债同样也是风险重重，这从近期尚德电力STP.N破产、留下一大堆几无价值可言的债券便可见一斑。

对于喜欢投资潜藏高收益的高风险产品的投资者而言，这些新的投资产品或许是很有意思的选择。先来看看最新的头版消息。有报道称，中国信达资产管理公司赴香港IPO计划获得监管机构批准，将融资最多20亿美元。信达资产管理公司于2000年在北京成立，属于中国四家资产管理公司之一，经营收购和处置国有企业不良资产及其他资产业务。

在中国四大资产管理公司中，信达资产管理公司的实力最强，这也是该公司率先上市的原因。该公司2012年实现利润72亿元，同比增长6%。该公司还引入了瑞银UBSN.VX、渣打(2888.HK)(STAN.L)等战略投资者，显示其对西方机构投资者很有吸引力。

再来简单看看德意志银行推出首只在美国上市的中国A股ETF的情况，此类产品面向大多数投资者开放。不过，境外大型机构投资者可通过合格境外机构投资者（QFII）投资中国股市。

德银新上市的A股ETF名称为Harvest CSI 300 China A-SharesFund(ASHR.N)，并非真正意义上可供西方投资者投资中国A股首只基金。有些基金已经提供此类投资渠道，但均来自衍生品和其他旨在规避控制外国人投资A股限制的会计变通做法。相比之下，德银与中国本地基金合作推出这只直接投资A股的新基金，其风险应当比其他产品略低一些。

当然，风险都是相关的，依我之见，德银新推的A股ETF和信达资产管理公司的IPO仍属于风险投资。中国股市散户居多，市场极易波动，企业的会计违规行为市场再添风险，缺乏透明度则令评估金融产品价值变动十分困难。最后要说的是，对于想投资中国市场的投资者而言，尝试投资这些新产品也未尝不可，但切记要把握好度。

一句话：中国信达资产管理公司赴香港IPO，德银推出直接投资A股的ETF，为寻求投资中国的境外投资者提供了新的选择，但这些产品的风险也相对较高。

**500彩票网下调IPO规模 凡客诚品融资1亿美元**

融资市场消息频传。就在刚刚赴美上市的两家中国企业在首个交易日展现表现良好之际，买彩票平台500彩票网大幅下调了赴美上市的规模；与此同时，服装类电商凡客诚品融资1亿美元，继续为维持运营筹资；另外，据传芯片生产商锐迪科微电子(RDA.O)收到收购要约，可能从纳斯达克退市。

这些消息表明，近期两家中国企业成功赴美上市并不意味着中国企业的寒冬已经过去，西方投资者对即将上市和已上市的企业仍会非常挑剔。海外投资者对凡客诚品这样亏钱的企业几乎没有兴趣。凡客诚品从创立以来就几乎一直在亏损，短期内也没有实现盈利的机会。

500彩票网三周前向纽交所提交了上市申请。该公司现在又发布新消息称，将发行580万股美国存托股票(ADS)，初步询价区间为9-11美元。这意味着融资上限为6,400万美元，低于之前计划的1.5亿美元。

58同城(WUBA.N)和去哪儿网QUNR.O上市首个交易日都表现很好，目前都比上市价格高70%左右。这两家公司的强劲表现让500彩票网削减IPO规模看起来有些令人意外，或许暗示投资者对中国企业的兴趣正迅速下降。但我们仍需关注500彩票网的最终上市价格。

投资者很久以前就对凡客诚品失去了兴趣。去年，该公司大量裁员并削减运营规模，以降低损失并避免倒闭。上个月，有报道称凡客诚品首席执行官陈年向小米联合创始人雷军寻求东山再起之道。

媒体报道称，凡客诚品获得1亿美元新融资，我猜测资金来源或与雷军有关。雷军的介入显然是正面进展，因为雷军运营科技企业的能力显然较强。或许年底前两家公司会宣布更多新的合作，这对凡客诚品来说会是好消息。

清华紫光集团向锐迪科发出每股18美元的收购要约，较上周消息公布前锐迪科的收盘价溢价16%。紫光集团也向另外一家芯片生产商展讯SPRD.O发出了收购要约，这显示紫光集团准备收购价格低估的芯片生产商。更广泛来看，这些收购表明，持续了一年的在美上市中国企业退市潮还将继续，在这股风潮消退之前，至少还有两三家大型企业会私有化。

一句话：500彩票网下调IPO规模，锐迪科收到收购要约，表明尽管近期美国市场人气有所改善，但投资者对中国企业的信心仍不稳固。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王琛/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。