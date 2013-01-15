《阳歌专栏》百度与金山软件洽商合作 接下来与小米联姻？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光伏企业股价回光返照 行业尚待重组**

在经历了连续一年多的低迷行情之后，光伏企业股票意外获得投资者的眷顾，后者对光伏行业的兴趣明显再度回暖。很多分析人士将光伏股价突然反弹归因于中国可能很快再掀起一轮大规模光伏电站建设热潮。电站建设理论上将给亏损连连的光伏电池板企业提供重大商机。

最令我感兴趣的是，投资者似乎认为多数光伏企业将借重组获得生机，避免宣布破产的命运。依我来看，这种假设似略显乐观，尤其是对于那些几乎确定在这轮行业重组中要被国有企业兼并的公司。若事实证明果然如此，持有这些企业股票的投资者很可能遭遇重创，以往的投资可能颗粒无收。

先来看看有关赛维LDKLDK.N和尚德电力STP.N的最新报导。这两家公司最近双双宣布再次符合纽交所上市规定，即每股股价必须超过1美元。

我承认在这两只股票去年秋季跌破1美元之后，就再没有密切关注其走势。我试图查看这两家公司何时宣布以反向股票分割的方式提高股价，以摆脱窘境。但是经过大量查证，并无迹象显示这两家公司确实进行了反向分割操作。

相反，是投资者在过去两个月里帮助它们的股价增长了一倍有余，并令它们再次符合纽交所上市规定。尚德电力股价眼下在1.75美元左右，去年9月曾跌破1美元关口，并于11月触及0.77美元的低点。赛维LDK现在也回升至2美元左右，去年秋季也曾下探到0.71美元的低位。

另一家股价跌破1美元的晶澳太阳能（JA Solar）(JASO.O)实际上确实进行了五比一的反向分割操作，将股价提高到1美元上方。但是，过去几周股价出现的大幅上涨已经其股价推升至5.39美元，这意味着，即使晶澳没有进行反向分割，股价也会回到1美元上方。

晶澳太阳能宣布其董事长兼任执行长，凸显该行业实际上仍处于重组进程，也再度表明光伏仍非真正值得认真考虑投资的行业。但是出于某些原因，投资者看似完全忽略了光伏行业仍深陷困境的事实，突然间再次买入光伏类股。

对于最近因预期光伏行业面临重大转机而出手的投资者，我要提醒他们行业重组尚未结束，我仍然认为很多企业最终将被中国政府或其他国有实体接管。新入主者在救助方案中将要求取消或大幅稀释现有股权。当这些救助到来时，尚德电力和赛维LDK很可能率先接受救援，而这将引发其股票遭抛售，股价也将随之再度跌破1美元关口。

一句话：最近光伏类股的上涨看似不可持续，在中国政府宣布救助计划后，很多公司的投资者很可能损失大半或落得两手空空。

**百度与金山软件洽商合作 接下来与小米联姻？**

本周，媒体盛传百度(BIDU.O)可能很快与金山软件(3888.HK)联姻，还有许多观点揣测此举或是百度对奇虎360QIHU.N的直接攻击。不过，这项可能的联姻还潜藏着一个更有意思的可能性，即未来相关的交易可能会让百度和智能手机新秀小米走到一起。小米的联合创始人雷军与金山软件关系十分密切。

百度若与小米联姻，会对两家公司都带来很大的提振，不仅能向百度提供一个新的推广其移动搜索业务的智能手机平台，还能为小米带来一个重量级的互联网合作伙伴，以助其超越当前地位，演变成一个主流手机品牌。

我们先来看看相关的消息，然后再来谈谈此类联姻的详情及这类交易可能会达成的原因。媒体报导称，百度正在与金山软件洽商合作事宜，当中可能包括收购后者大量股权。报导指出，两家公司可能在春节后宣布相关交易，目的是与奇虎的核心安全软件业务展开竞争。

行业观察人士应当记得，奇虎去年夏季推出自己的在线搜索网站so.com，叫板百度在中国搜索市场的龙头地位。根据最新数据，so.com推出后迅速壮大，如今已占据了约10%的市场份额。

如果说百度与金山软件联姻目的是与奇虎的安全软件业务竞争，不仅合乎逻辑且看起来属于一步高招，那么百度与小米的最终结亲似乎是更明智之举，也是其与金山软件合作后可能且应当追求的事情。去年11月，百度首次发债融资15亿美元，并表示计划用部分资金进行大规模并购。

与此同时，得益于其低成本、高性能智能手机及聪明的营销策略，小米在过去一年半时间里发展迅猛，其创始人雷军想把小米做成中国的苹果公司。近期，小米本身也进行了一连串的合作交易，该公司去年12月曾斥资180万美元，收购了金山软件旗下金山云公司的10%股份。

据报导称，小米收购金山云股份的目的，是获得一个可向其智能手机用户提供移动服务的强大平台，此举再次效仿了苹果的商业模式。报导还称，雷军与金山软件的关系，是推动小米与该公司合作的催化剂。

鉴于此，如果百度真的收购金山软件的股权，之后再与小米直接联姻将一点也不足为奇。此类合作可谓两全其美，可令百度获得一个强大的新平台，以建立其在移动互联网领域的地位。在未来10年，移动互联网可能取代桌面互联网，成为人们使用网络的主要途径。

一句话：媒体报导称百度与金山软件洽商合作，紧随其后的可能是百度与小米联姻，从而为其提供一个提升在移动计算领域地位的强大平台。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟

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