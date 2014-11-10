《阳歌专栏》江苏协鑫入股上海超日

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**江苏协鑫入股上海超日**

一句话：江苏协鑫和顺风光电等参与整合的光伏企业将面临短期的压力，因并购艰难，但整合获得的政府支持有长期益处。

江苏协鑫牵头的投资人将入股上海超日并获得该公司控制权，这似乎不是好兆头，因为超日重组计划要走中国法院的程序，而地方政治往往大过商业方面的考虑。但很多破产的企业拥有当地政府的强力支持，这意味着如果财务问题得到解决，这些企业可能成为良好的长期资产。

这种短期麻烦在顺风光电(1165.HK)身上显露无疑。收购无锡尚德后，顺风光电似乎成为了光伏产业的新星。但上个月该公司股票遭遇重挫，因尚德效应消退，大家意识到卷土重来需要很长时间，而且艰难。

报导称，江苏协鑫牵头的投资人将出资14.6亿元收购超日66%的股份。这是超日重组的一部分，该公司今年成为中国首个企业债违约案例。

上海市第一中级人民法院上月底批准了超日的重组计划，买家承诺今年让超日回归盈利，2015年重新上市。这样的承诺意味着在重组计划上买家可能获得了关键的政府支持，将找到实现目标的方法，即使这意味着使用特殊的会计手段以重新实现盈利，以及呼吁国有投资者助力IPO成功。

关联企业保利协鑫股价对此消息作何反应呢？过去六周里，该公司股价持续下跌，现在较9月底的高点下跌17%。顺风光电的股价在过去两个月里下跌近半，因媒体报导该公司帮助建造的一个大型光伏项目陷入困境。

我猜测顺风光电股价大跌至少与获利了结部分相关，因为收购无锡尚德后该公司股价大幅上涨。现在顺风光电的股价基本回到了年初大涨前的水平。

江苏协鑫和顺风光电等参与整合的光伏企业前景如何呢？政治因素意味着股价短期内可能承压，因他们要处理并购的财务问题。但他们获得的地方政府支持长期看将非常有价值，这意味着一旦目前的问题得到解决，股价可能有较大上行空间。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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