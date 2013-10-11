《阳歌专栏》顺风光电：中国光伏行业的新星？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**顺风光电：中国光伏行业的新星？**

中国光伏产业重组向前迈出一大步，有消息称江苏顺风光电科技有限公司(1165.HK)从众多竞投企业中杀出，被选定为无锡尚德的战略投资候选人。从中标和落败的企业看，这都是很有意思的决定，选择顺风光电似乎意义重大，随着光伏产业最终开始摆脱持续两年的低迷态势，这或许标志着一家重磅光伏企业将横空出世。

最新报道没有提供太多详情，只是称顺风光电在本周早些时候被选定为战略投资候选人，将向无锡尚德提供结束破产状态所需的部分关键资金。根据报道，进入最后一轮投标的还有保利协鑫(3800.HK)和无锡国联集团。此前有报道显示，天合光能TSL.N和英利绿色能源(YGE.N)曾经也有意投标。

这一传言浮出水面后，顺风光电H股在过去两个交易日上涨逾50%，不过在随后交易日又回吐了部分涨幅。尽管股价反弹，但顺风光电市值仍相对较低，还不到10亿美元。三年前，在光伏产业前景大好之际，天合光能、英利绿色能源等光伏企业市值远高于这一数字，如今其中多数企业市值只是维持在类似水平。

顺风光电中选似乎特别值得一提，据我的一位消息人士称，该公司是收购过赛维LDKLDK.N20%股权的一家集团旗下的企业。今年早些时候，无锡尚德逾5亿美元债券违约，迫于无奈正式进入破产程序，当时赛维LDK也在缓慢进行重组，向新的投资者出售资产和股权。

过去几个月，随着光伏产业前景开始改善，多数光伏板块的股价开始反弹，但尚德电力和赛维LDK受相关不确定性影响，股价表现依然逊色。这两家公司股价很可能变得一文不值，或者两家公司分别向新引进投资者增发新股，其现有股东的持股遭遇大规模摊薄。

在光伏产业重组之际，顺风光电被选为无锡尚德的战略投资候选人，再结合其对赛维LDK的现有投资，使得其无疑成为值得关注的一家企业。在行业陷入低迷前，尚德电力曾是中国光伏行业的龙头企业，但财务作假和过于激进的发债，导致该公司最终走向衰落。不过，该公司仍拥有对买家而言或许很宝贵的优质制造资产。赛维LDK也面临债务过重的类似问题，在近期出现未能支付利息的情况后，如今正在与一些债券持有人进行磋商。

以上种种表明，最新发展似乎对顺风光电有利，如果在不承担巨额债务的情况下，该公司能接管无锡尚德和赛维LDK的资产，那么则有望成为一家相当强大的行业企业。该公司还将面临整合问题，至于裁员和关闭主要设施，几乎可以确定是会遭到地方政府的抵制。最后要说的是，如果顺风光电能成功地接管两家公司的资产，那么将会有50%的成功几率，甚至还有望打造出一家值得关注的重磅企业。

一句话：如果顺风光电能成功接管无锡尚德和赛维LDK的资产，并让两家公司起死回生，将有望由此成为中国光伏行业举足轻重的企业。

**Twitter上市 新浪微博估值搭便车**

关于Twitter上市的文章很多，其中也谈到了有关中国的内容。大家似乎普遍认为Twitter在大陆难有作为，因为内容敏感被屏蔽。新浪(SINA.O)肯定密切关注Twitter上市，因为新浪微博的估值可能因此受益。

Twitter网站从2009年起就一直被大陆屏蔽，可能因为Twitter在大陆没有办公室，所以无需遵守中国政府的严格审查制度。Facebook(FB.O)也因类似原因从2009年起被屏蔽，不过Facebook坚持称希望进入大陆。

Twitter和Facebook可能需要在大陆成立公司、开设办公室或与大陆企业组建合资企业，才能成功安抚中国政府，因为这样两家公司就必须遵守中国政府的审查制度了。这些制度要求互联网企业必须自行审查用户提供的有关敏感主题的内容，并删除相应的敏感内容。

Facebook至少显示出考虑进入中国大陆的意愿，而Twitter则看似将忽略大陆，专注于美国和其他西方国家市场。报道称，Twitter在上市文件中只简单提及中国，主要谈到了在中国大陆开展业务的政治风险。

这些都暗示Twitter短期内不会进入大陆，而Twitter首席执行官Dick Costolo曾说道，大陆市场不是Twitter能搞得定的。当然，这只是Twitter现在的想法，如果投资者认为中国市场不可忽视，Twitter可能面临改变做法的压力。我预计至少两三年不会有改变。

报道称，Twitter的估值可能在100亿美元以上，这可能提振新浪微博的估值，因而会吸引新浪的关注。4月，阿里巴巴斥资5.86亿美元收购新浪微博18%股份，给予新浪微博的估值为33亿美元。中国媒体称，新浪微博最受欢迎的时候，估值可能高达80亿美元。

尽管受到腾讯(0700.HK)微信的强力挑战，新浪微博仍很受欢迎。新浪称，最新一个季度，微博营收增加两倍，不过作为主要营收来源的广告收入仅为3,000万美元。今年上半年，Twitter每个季度的营收约为新浪微博的四倍。两家公司都在亏钱，不过新浪从未公开评论过微博亏了多少钱。

那么Twitter上市后新浪微博的估值会怎样呢？我猜测，根据营收规模，新浪微博的估值可能是Twitter的三分之一到一半。这意味着新浪微博的估值可能在33-50亿美元，略高于目前的水平。Twitter上市或能略微提振新浪微博的估值，但影响可能是短暂的，因为新浪微博面临增长放缓，以及来自微信和其他竞争对手的竞争日益激烈。

一句话：Twitter短期内不会进入中国大陆，Twitter上市有望略微提振新浪微博的估值。（完）编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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