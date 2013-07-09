《阳歌专栏》中欧为光伏贸易争端降温

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中欧为光伏贸易争端降温**

经过数月的唇枪舌剑后，中欧开始寻求结束光伏贸易摩擦，双方传出的理性声音越来越多。最新迹象显示，双方可能接近达成解决这宗贸易摩擦的潜在协议，中国决定不对欧洲多晶硅征收惩罚性关税。中国去年对来自欧美的进口多晶硅启动反倾销调查，多数人认为这是中国为应对欧美对中国光伏产品进行类似调查作出的报复性举动。

不过，眼下的主要问题是在中方作出上述积极姿态后，后续是否有更重要的举动，使双方能够达成结束欧盟惩罚性关税的协议。欧盟已经于6月开始向中国光伏产品征收临时性惩罚关税。中欧签约结束光伏争端也会为中美开展有关谈判铺路，并可能最终达成结束类似惩罚性关税的协议。

最新媒体报道援引德国经济部官员的话称，至少在目前，中国不会对欧洲多晶硅征收惩罚性关税。这位官员所用的措辞似乎有点不寻常，并未表示中欧多晶硅纠纷已经得到永久解决。这似乎暗示，如果中欧没有就光伏贸易摩擦达成协议，中国可能会重启对欧洲多晶硅产品的调查。

媒体报道称，中国和欧盟接近达成解决光伏贸易摩擦的协议。据报道称，中国光伏企业将会同意将在生产成本上方设定产品的最低价格。对于光伏贸易摩擦，中欧双方在此前一年多的时间中一直恶语相向，两周前才启动了相关谈判。西方政府指控中国政府通过减税和低息贷款等措施，向本土光伏企业提供不公正的支持，从而削弱了许多欧美同业的竞争优势。

中国政府对此类指控矢口否认，还发起了多个报复性调查回应欧美的惩罚性关税。除了对多晶硅进行调查外，中国近期还对欧洲葡萄酒启动类似调查，据报中国政府正在考虑对进口自欧洲的豪华汽车发起调查。

从长远看，中国政府应当与地方政府合作，试着取消政府的扶持政策。政府扶持在中国司空见惯，通常会引发此类全球性的贸易摩擦。我预计，中欧有望在接下来几周达成解决当前摩擦的方案，随后中国可能很快就会撤销对欧洲葡萄酒的反倾销调查。中方要是聪明的话，还可能趁机启动与美国政府的类似谈判，以努力去结束美国的惩罚性关税。如果一切进展顺利，中国同欧美的光伏贸易摩擦则有望在年底得到解决，届时涉及各方的重心将重回更重要的业务，发展可取代传统化石燃料的替代能源。

一句话：中国撤销对欧洲多晶硅的反倾销调查，是中欧光伏贸易摩擦谈判取得进展的最新迹象。

**包装巨头利乐遭中国反垄断调查**

上周中国政府对外资奶粉生产商和制药企业展开调查，现在瑞典包装巨头利乐成为又一家接受中国反垄断调查的外资公司。

一些人可能会说，近期对外资企业的一系列调查可能完全是巧合，中国一直重视国内市场的反竞争行为。但我怀疑这些消息是政府各部门故意泄露出来的，意在向外企发出信号：他们可以在中国销售产品，但必须遵守规则。在中国将重点放在扩大内需以实现经济再平衡的过程中，这条信息尤其重要。

中国媒体报道称，国家工商总局近期对利乐展开了调查。利乐证实，国家工商总局几周前要求公司提供在华业务的相关信息，但未提供进一步详情。国家工商总局未对媒体报道予以置评。

媒体上周报道称，发改委对五家外资奶粉生产商展开调查。几天后，有报道称发改委对约30家制药企业的定价政策进行调查。

有趣的是，这些调查由不同的政府部门执行。调查利乐的是国家工商总局，调查外资奶粉生产商和制药企业的是发改委。商务部过去12个月里在调查全球并购案中也变得很积极，其中涉及的很多企业在中国有大量业务。

我的结论是，中国领导人悄悄知会监管机构，必须在经济再平衡过程中保持警惕，维持国内市场的秩序。这可能意味着密切注意大型跨国企业，他们可能利用经验和资源优势阻碍竞争，威胁更加年轻的中国竞争对手。

我认为中国确实需要在国内市场上加大对这些外资巨头的控制力度。经验告诉我们，如果没有人制止它们，这些企业可以轻松实施反竞争行为，这也是西方市场监管机构密切关注出现此类行为信号的原因。

很多人可能会说中国监管机构最近的这些举动是对西方企业有偏见，在一些情况下可能确实如此。不过大多数情况下，原因在于西方企业比中国企业更加成熟。

我最大的担忧是可能会出现一波过度监管浪潮，这在中国很常见。过度监管往往会抑制创新，阻碍市场的有效性。但是至少到目前为止，更加严格的监管似乎是跨国公司在中国面对的不断变化的商业环境的一部分；随着中国政府试图扩大内需，这种情况将会继续。

一句话：国家工商总局调查利乐，反映了中国政府在扩大内需之际维护竞争的决心。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。