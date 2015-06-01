《阳歌专栏》欧盟对中国光伏产品启动反规避调查

图为浙江嘉兴一家光伏企业，一名工人在车间烘干新生产的光伏电池板。 REUTERS/William Hong

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**欧盟对中国光伏产品启动反规避调查**

一句话：欧盟对中国光伏产品启动反规避调查，中国企业很可能被认定违反之前的价格协议，年底前可能面临惩罚性关税制裁。

欧盟已经正式启动了对中国光伏电池板企业的反规避调查，因欧盟光伏企业指控中国同行违反之前为免受反倾销关税惩罚而达成的具有里程碑意义的价格协议。这完全在意料之中。

2013年稍晚些时候达成的中欧光伏产品价格协议避免双方爆发贸易战，我不应该再说这是“具有里程碑意义的”。实际上，越来越明显的是，很多中资企业似乎从来都没有真正遵循协议的精神，因此说这是个“愚蠢的”协议更恰当。

今年年底前，上述协议很可能会被宣布无效。我个人并未预见到这个结果，当时还为双方能找到一个更有效解决贸易纠纷的方案表示祝贺。然而，中国企业并未准备好履行这种妥协方案，他们能听懂的话似乎就是实际的惩罚。

最新报导显示，欧盟委员会已经正式对中国光伏企业是否故意使用规避手段绕开2013年的价格协议进行调查。根据该价格协议，中国光伏产品制造商同意主动提高产品价格，使其达到与欧盟企业类似的水平。后者指责中资企业获得了不公平的政府补贴，诸如低息贷款和出口补贴。

欧盟在最初进行调查并威胁征收惩罚性关税之后，中欧双方达成了上述妥协方案，并获得欧盟主要国家的强力支持。但是，不到一年之后，欧盟光伏电池板企业开始抱怨中国公司利用虚假咨询协议向客户返还资金等手段绕开了价格协议。

德国制造商SolarWorld提出的申诉还提到中资企业使用的另一个手段，即将中国生产的电池板经由台湾或者马来西亚发货到欧洲，令相关产品看似产自转运地，并由此不需要按照协议提高售价。

媒体报导称，欧盟最新启动的调查需要花费九个月时间才能做出结论。但是我预计这次调查不会花那么长时间，因为很容易判断，在价格协议签署之后，产品发运情况是否发生重大变化。

总之，美国当初的做法看似是最明智的，三年前最先启动调查，稍后祭出了惩罚性关税大棒。我不知道当初中美之间是否也曾尝试规避惩罚性关税的举措。但是，我猜测经验丰富的美国贸易官员深谙中国企业的惯用手段，知道任何妥协方案很可能都会陷入目前这种局面，于是作出了征收惩罚性关税的决定。

围绕光伏产品的争端要想获得长期解决方案，唯一的办法就是中国政府放弃对行业的补贴。这恐怕不容易，因为中国政府向企业提供补贴的做法有其历史渊源。在中国切实改变做法之前，这种贸易战还将继续出现，而经过欧盟这次失败的尝试后，西方国家可能不会再寻求协商解决。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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